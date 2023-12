Bivša žena serijskega morilca: Bila je lepa, tega si ni zaslužila. Žal mi je

Britanska študentka Joanna Parrish iz Gloucestershira je bila stara 20 let, ko sta jo Michel Paul Fourniret in Monique Olivier leta 1990 ugrabili iz Auxerra. Francoski serijski morilec, ki je sicer na sojenjih priznal, da je umoril 12 oseb, a je bil obsojen zgolj zaradi umora osmih, je sicer pred dvema letoma umrl med prestajanjem dosmrtne kazni.

Na idejo, da bi v svoj prid izkoristila njen oglas o poučevanju, je prišel Fourniret, Olivierova pa naj bi s svojo prisotnostjo pri tarči vzbudila zaupanje. "Vprašal jo je, ali je še devica in ali ima fanta. Najbrž ga je vznemirilo prav to, da ni samska. In to ga je spodbudilo, da je postal nasilen," je na sodišču povedala 75-letnica.

Za svoja dejanja se je opravičila ter priznala, da je bila njena vloga pri tem, da je nekdanjemu možu pomagala Parrishovo zvabiti v njeno smrt, pošastna in neodpustljiva. "Obžalujem, kar sva storila, je pošastno, neodpustljivo. Če bi bila to moja hči ... bila je lepa, tega si ni zaslužila. Žal mi je," je dejala 75-letnica.

75-letna Olivierova, ki je bila sicer zaradi svojih zločinov prav tako obsojena na dosmrtno ječo, pa je zdaj na sodišču, kjer poteka sojenje še zaradi nekaterih drugih, opisala, kako je njen nekdanji mož leta 1990 v Auxerru ugrabil in ubil britansko študentko. Opisala je, kako je Fourniret pobesnel in pretepel 20-letnico, potem ko je odkril, da ima fanta. Nato je dekle posili in zadavil, njeno truplo pa odvrgel v reko.

Naslednje jutro so truplo 20-letnice našli v reki Yonne, poročilo obdukcije pa je sicer pokazalo, da je ženska umrla med 22. in 2. uro zjutraj ter da naj bi v vodi ležala približno tri ure.

Njen soprog ji je takrat naročil, naj ostane v sprednjem delu kombija, medtem ko je on pretepel, posilil in zadavil Parrishovo. Na sodišču je obtožena povedala, da je slišala, kako je 20-letnica kričala in več zvokov udarcev, a da se ob zvokih nasilja ni ozrla. Z nekdanjim možem sta nato počakala, da se je zmračilo, nato pa sta se odpeljala na osamljeno mesto, kjer sta odvrgla truplo. Dodala je še, da se ne spomni, kaj sta počela v urah, ko sta čakala na mrak.

75-letnica je na sodišču povedala še, da sta se z nekdanjim možem večkrat vozila po različnih območjih in iskala morebitne žrtve. Ko sta jo identificirala, sta skovala načrt, kako bi Olivierovo uporabila za "vabo" ter kot osebo, ki bi pomirila ženske. Na ta način sta jih prepričala, da so dekleta vstopila v vozilo. "To je bila zanj nekakšna igra. Kot partija šaha. Če me je prosil, naj nekaj storim, sem to tudi naredila. Ne po izbiri, šlo je za uboganje njegovih navodil. In tudi on - če je želel nekaj narediti, ej to tudi naredil," je povedala.

Starša pokojnega dekleta sta med poslušanjem pričanja obtožene morala zapustiti dvorano, saj usode hčere nista mogla več poslušati. Olivierovi sodijo zaradi obtožb sodelovanja pri umorih Parrishove in še dveh drugih žrtev Fournireta, 18-letne Marie-Angèle Domèce in devetletne Estelle Mouzin. Več o umorih, ki so se odvili tekom 16 let, pa, kot je dejala 75-letnica, se ne more spomniti.

Fournireta so aretirali leta 2003, potem ko je ena od ugrabljenih žrtev pobegnila iz njegovega vozila in odšla na policijo. Moški je bil zaradi osmih umorov obsojen na dosmrtno ječo, Olivierova pa prestaja dosmrtno kazen zaradi svoje vloge pri petih umorih.