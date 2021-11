Bivšega francoskega ministra Nicolasa Hulota več žensk obtožilo posilstva

Štiri ženske, ki so se predstavile le z imeni, ena je celo želela ostati anonimna, so v dokumentarnem filmu zatrdile, da jih je Hulot spolno napadel. Ena od žensk, Sylvia, se je zlomila, ko je opisovala, kako jo je Hulot maja 1989, ko je imela 16 let, prisilil v oralni seks v avtomobilu na nekem parkirišču. "Bila sem mlada, nikoli nisem počel česa takega. Nisem razumela, kaj hoče," je dejala. "Zmrznila sem. Vedela sem, da se to, kar se je dogajalo, ne bi smelo zgoditi, da je slabo."

Hulot je bil leta 2012 predsedniški kandidat, kasneje med letoma 2017 in 2018 pa minister za okolje v prvi vladi Emmanuela Macrona. Leta 2018, ko je bil minister, je v javnosti odmevala zgodba o posilstvu vnukinje bivšega predsednika Mitteranda. Nekaj mesecev kasneje je Hulot med radijskim intervjujem nenadoma odstopil, navedel je le, da je razlog nestrinjanje glede okoljske politike.

Mitterandova, ki v dokumentarnem filmu ni nastopila, je pa bila v stiku z ustvarjalci, je dejala, da jo je Hulot posilil na Korziki leta 1997, ko je bila stara 19 let. Takrat je bila mlada fotografinja pri agenciji Sipa, katere ustanovitelj je bil Hulotov tesni prijatelj. Ker so bile obtožbe podane zunaj zakonskega roka, je bila preiskava v tem primeru zaključena. Hulot, ki so ga zaslišali preiskovalci, je priznal, da je imel spolne odnose z Mitterrandovo, vendar je trdil, da je bilo dejanje sporazumno.

Druga ženska, ki se je pojavila v dokumentarcu, Cecile, je zatrdila, da jo je Hulot napadel leta 1998, ko je imela 23 let in je delala na francoskem veleposlaništvu v Moskvi. Hulot se je v Moskvo odpravil na snemanje nekega okoljevarstvenega dokumentarnega filma, na težavo pa je naletel na meji. Tja so poslali mlado Cecile. Hulot ji je dejal, da je dober prijatelj takratnega predsednika Jacquesa Chiraca in da mu mora pomagati. Pripovedovala je, da je bila s Hulotom v taksiju, ko je "skočil name in me poskušal poljubiti". Jasno in glasno mu je dejala, da tega noče. Na vprašanje, ali je takrat nameravala vložiti ovadbo zoper njega, je odgovorila: "V Rusiji, v Moskvi, proti prijatelju predsednika Chiraca. Ne, niti pomislila nisem na to. Seveda ne."

Tretjo žensko, Claire Nouvian, ki je sodelovala v eni od Hulotovih oddaj, so opozorili, naj ne ostane sama z voditeljem in naj ponoči zaklene vrata svoje kabine, ko so bili z ekipo na ladji v Kostariki, kjer so snemali okoljevarstveno oddajo. Povedala je, da ji je ta nasvet dalo več ljudi.

Četrta ženska, prav tako Hulotova sodelavka, ki je želela ostati anonimna, pa je dejala, da jo je nenadoma zgrabil in poljubil na usta po sestanku produkcijske ekipe leta 2001.

Hulot je zavrnil sodelovanje v dokumentarnem filmu, a je ustvarjalcem po telefonu dejal: "Zelo dobro veste, da je njihova beseda proti moji. In danes je beseda žensk sveta. Nikoli v življenju nisem nikogar v kar koli silil."