Bivši direktor Cie na postaji v trenutku napada z dronom

Kijev je napad označil za dokaz "povečane grožnje, ki jo ruski predsednik Vladimir Putin predstavlja za Evropo", ukrajinski železniški operater pa je sporočil, da je šlo "zelo verjetno" za ciljno usmerjen napad. Diplomatski vlak, ki je prevažal Borisa Johnsona, evropske varnostne uradnike in druge nekdanje voditelje iz Kijeva na Poljsko, je predčasno odpeljal s postaje Jagodin – približno dva kilometra od poljske meje – zaradi "stalne grožnje ruskih napadov", so sporočile ukrajinske železnice. V času napada je vlak že prečkal Poljsko, poroča CNN. David Petraeus je medtem potoval z drugim vlakom, ki je bil v trenutku napada še vedno na postaji Jagodin, so sporočile ukrajinske železnice.

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Iz ukrajinskih železnic so sporočili, da čeprav še pojasnjujejo podrobnosti, je "zelo verjetno", da je ruski dron namerno ciljal na vlak uradnikov. "To je Putinov teror, ki trka neposredno na vrata EU in Nata," je dejal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha v sporočilu, v katerem je obsodil ruske napade na mejni prehod. Ruski droni so v nedeljo napadli tudi bencinsko črpalko v istem mestu. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile ciljale na "objekte železniške infrastrukture v zahodni Ukrajini, ki se uporabljajo za prevoz vojaškega tovora iz evropskih držav", poroča državna tiskovna agencija TASS.