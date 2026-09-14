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Bivši direktor Cie na postaji v trenutku napada z dronom

Kijev, 14. 09. 2026 08.54 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
M.V.
Napad na vlak v bližini poljske meje

Nekdanji direktor Cie David Petraeus se je nahajal na železniški postaji, ko je eno od vlakovnih kompozicij zadel ruski dron. Le nekaj minut pred tem je postajo v smeri Poljske prečkal vlak z nekdanjim britanskim premierjem Borisom Johnsonom in drugimi evropskimi uradniki.

Kijev je napad označil za dokaz "povečane grožnje, ki jo ruski predsednik Vladimir Putin predstavlja za Evropo", ukrajinski železniški operater pa je sporočil, da je šlo "zelo verjetno" za ciljno usmerjen napad.

Diplomatski vlak, ki je prevažal Borisa Johnsona, evropske varnostne uradnike in druge nekdanje voditelje iz Kijeva na Poljsko, je predčasno odpeljal s postaje Jagodin – približno dva kilometra od poljske meje – zaradi "stalne grožnje ruskih napadov", so sporočile ukrajinske železnice. V času napada je vlak že prečkal Poljsko, poroča CNN. David Petraeus je medtem potoval z drugim vlakom, ki je bil v trenutku napada še vedno na postaji Jagodin, so sporočile ukrajinske železnice.

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Iz ukrajinskih železnic so sporočili, da čeprav še pojasnjujejo podrobnosti, je "zelo verjetno", da je ruski dron namerno ciljal na vlak uradnikov. "To je Putinov teror, ki trka neposredno na vrata EU in Nata," je dejal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha v sporočilu, v katerem je obsodil ruske napade na mejni prehod.

Ruski droni so v nedeljo napadli tudi bencinsko črpalko v istem mestu. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile ciljale na "objekte železniške infrastrukture v zahodni Ukrajini, ki se uporabljajo za prevoz vojaškega tovora iz evropskih držav", poroča državna tiskovna agencija TASS.

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Johnson, nekdanji britanski voditelj, ki je še naprej glasen zagovornik Ukrajine, je v objavi na portalu X obsodil ruski napad in dejal, da ne ve, "kakšna izkrivljena logika je Putina gnala k temu, da je razstrelil stoječo ukrajinsko lokomotivo". "Kar lahko zagotovo rečemo, je, da je to vrsta naključnega in nesmiselnega napada, ki ga Ukrajinci doživljajo vsak dan – tudi na civilnih železnicah."

Nekdanji švedski premier Carl Bildt je bil takrat prav tako na vlaku blizu poljske meje. "To ni bil naš vlak, ampak tisti, ki je bil le nekaj minut za nami pri mejnem prehodu s Poljsko," je Bildt zapisal na družbenem omrežju.

Petraeus in evropski uradniki so se udeležili mednarodne varnostne konference v Kijevu.

Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade v bližini poljske meje, vključno z Jagodinom, ki je glavna tranzitna točka za zahodno vojaško in humanitarno pomoč v Ukrajino. Prej v nedeljo je Rusija napadla bencinsko črpalko v obmejnem mestu, zaradi česar so za kratek čas zaprli prehod.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je v nedeljo v Kijevu opozoril na širše posledice ruskih napadov v bližini poljske meje. "To je eskalacija. To je še en velik izziv za Ukrajino, pa tudi za morebitne prihodnje žrtve ruske agresije," je dejal Sikorski.

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KOMENTARJI17

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Obi-van-Kenobi
14. 09. 2026 11.18
Bravo Rusi, samo gasa
Odgovori
0 0
Frzenk
14. 09. 2026 10.58
to je mal zrežiran....
Odgovori
-3
5 8
Zmaga Ukrajini
14. 09. 2026 10.56
In vendar se tule najdejo modeli, ki se še vedno bebavo sprašujejo - le kdo ogroža Evropo,... kdo nas bo napadel?🤣🤣🤣 Očitno je med folkom res precej veliko mentalnih bolezni. Samo popolni nesposobnosti mosskvičev se lahko zahvalimo, da niso dosegli svojih terorističnih ciljev. In ne samo to - zadnjič, ko sta končno v Kijev (iz Moskve) prišla fitkof in kušner, so mosskviči ravno tako pohiteli z napadi na Kijev, še preden sta uspela odnesti pete. In trampeljnu še vedno ne potegne kako se putler dela norca iz njega. Res je nenavadno veliko mentalnih bolezni...
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-3
10 13
dober dan
14. 09. 2026 10.57
Največji bolnik si pa ti
Odgovori
-2
7 9
Bolfenk2
14. 09. 2026 11.15
Zmagica, Slovenci smo vedno imeli z Rusi dobre odnose. Nas ogrožajo seda izključno zaradi podpiranja ukrainskega naci režima s strani slovenskih politikov.
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+1
1 0
r h
14. 09. 2026 10.52
Kaj spet ste blokirali komentar, ko se gre za vašo svinarijo in oglase na TV.
Odgovori
+6
6 0
r h
14. 09. 2026 10.51
Ko je želel potamanit več muh na en mah
Odgovori
-2
2 4
Bolfenk2
14. 09. 2026 10.46
Kakšna škoda za mir, da so Rusi zgrešili. Najhujši vojni hujskači so bili zbrani na kupu, dron pa zadene samo lokomotivo.
Odgovori
-6
9 15
Astalaviva1958
14. 09. 2026 10.48
Rusi so marsikaj zgrešili...
Odgovori
+10
13 3
Posteni
14. 09. 2026 10.48
In kaksna skoda bi bla ?? Pa ni zahod odvisen od enega cloveka.. raj si predstVljaj tvojega prestrasenega putlercka .. kako se skriva po luknjah
Odgovori
+8
15 7
Hani Vajk
14. 09. 2026 10.55
Bolfenk od kod ti toliko sovraštva. Te je ukrajinska bejba zapustila? Ker take, in kako pišeš tu, folk res misli da si prizadet. Nikomur ne pomagaš s tem, še posebej pa ne sebi. Škoda.
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+9
12 3
Zmaga Ukrajini
14. 09. 2026 11.03
Zakaj bi samo "mislili", da je prizadet??? Pri Bolfenku je to vendar splošno znano! Veliko je mentalnih bolezni ... očitno. Nekateri so skregani z belim kruhom in se ne zavedajo kako lepo živijo tule sredi EU, po kateri (zlasti srbska diaspora) tako hiti pljuvat in kritizirat ter zganjat fovšijo in sovraštvo.
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+4
7 3
jugatneme
14. 09. 2026 11.06
Ne, ni ga zapustila, ampak nič ni bilo, bil skromen v denarnici kot je tam pod lasmi, če jih še ima...
Odgovori
+3
4 1
travc
14. 09. 2026 10.39
Zanimivo.Vsi pomenbneži na kraju dogotka pa vsi celi?
Odgovori
-3
5 8
Bolfenk2
14. 09. 2026 10.46
Barabe imajo vedno srečo.
Odgovori
-6
6 12
ivan res grozni
14. 09. 2026 10.47
K sreči so Rusi nesposobni! Nacije bo, kljub temu, potrebno ustaviti.
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+12
13 1
bibaleze
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