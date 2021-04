Bivši državni sekretar ZDA Pompeo naj bi kršil etična pravila

Generalni inšpektor State Departmenta je ugotovil, da sta Mike inSusan Pompeo od zaposlenih zahtevala, naj jima rezervirajo večerje, uredijo frizerja, sprehajajo psa, kupujejo darila, organizirajo izlete za Pompeove politične zaveznike in podobno.

Mike Pompeo je preiskovalcem zagotovil, da ni šlo za noben problem, saj so bile prošnje zaposlenim malenkostne in takšne, ki bi jih prijatelj vedno naredil za prijatelja. Njegov odvetnik William Bruck je poročilo generalnega inšpektorja opredelil kot politično pristransko zbirko malenkostnih pritožb.

Urad generalnega inšpektorja trdi, da so pravila glede tovrstnih interakcij več kot jasna in da ni izjem za majhne naloge. Naročila Mika in Susan Pompeo za njune zasebne zadeve naj bi vzela veliko časa uslužbencem, ki jih plačujejo davkoplačevalci.

Vse skupaj se bo sicer končalo pri poročilu, saj Pompeo ni več zaposlen na zunanjem ministrstvu, njegova soproga pa nikoli ni bila. Urad generalnega inšpektorja je lahko le priporočil ministrstvu, da posodobi svoj pravilnik glede tovrstnih zadev.