Tujina

Bivši mož Jill Biden obtožen umora svoje druge žene

Washington, 04. 02. 2026 08.19 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
William Stevenson

Bivši mož nekdanje prve dame ZDA Jill Biden je obtožen umora svoje druge žene. Ta je umrla konec lanskega leta v njunem domu v Delawaru. Po prijavi o družinskem sporu so jo policisti našli mrtvo v dnevni sobi.

Konec lanskega decembra se je policija odzvala na prijavo o družinskem sporu v soseski Oak Hill blizu mesta Elsmere v ameriški zvezni državi Delaware.

64-letno Lindo Stevenson so našli neodzivno v dnevni sobi in jo razglasili za mrtvo. Po enomesečni preiskavi je tožilstvo v ponedeljek vložilo obtožnico zoper moža žrtve, Williama Stevensona, policija pa ga je kmalu zatem pridržala.

Po poročanju ameriške televizije CBS je Stevenson obtožen umora prve stopnje. Ker ni plačal varščine, so ga prepeljali v pripor.

Preiskovalci sicer še niso razkrili vzroka smrti žrtve. Linda Stevenson je bila mati in babica, pred kratkim pa je ustanovila svoje računovodsko podjetje. Sosedi zakoncev niso želeli stopiti pred kamero, je pa ena od njih za CBS povedala, da je bila presenečena, ko je izvedela, kaj se je zgodilo.

Nekdanja prva dama ZDA Jill Biden je bila s Stevensonom poročena pet let, ločila sta se leta 1975.
Nekdanja prva dama ZDA Jill Biden je bila s Stevensonom poročena pet let, ločila sta se leta 1975.
FOTO: AP

"Vedno sta šla skupaj na večerjo. Bila je tako prijazna, on pa tudi," je dodala.

William Stevenson je bil pred tem poročen z Jill Biden, sedanjo soprogo nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Kot je pred leti poročal Inside Edition, sta se spoznala leta 1969 na plaži v New Jerseyju, poročila pa naslednje leto. Njun zakon ni trajal dolgo, saj sta se pet let po poroki razšla.

Stevenson je sicer nekdanji lastnik prizorišča The Stone Balloon v Newarku, kjer so nastopili številni rock izvajalci, od Brucea Springsteena in The E Street Band do Georgea Thorogooda in Cheap Tricka.

Vlomil v stanovanje, med begom skočil z balkona in se huje poškodoval

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
04. 02. 2026 09.47
Pred 50. leti sta se ločila in to je zdaj prva informacija dneva? Še malo, pa bo najbolj udarna novica, da so v Dallasu v Texasu streljali na predsednika Kennedy-ja.
Odgovori
0 0
SpamEx
04. 02. 2026 09.38
pol vemo zakaj je bivši
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
04. 02. 2026 09.32
Aha, nisem vedel, da je Biden dobil že znucano ženo . .. !!!
Odgovori
+1
1 0
8282
04. 02. 2026 09.41
Bolj kot Trump sigurno ne
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
04. 02. 2026 09.27
In... kaj pa kaj babica, pa pradedek...? Dvomim, da Slovence to zanima.
Odgovori
+3
3 0
Protoc
04. 02. 2026 09.07
Po zidovskem zakonu so vsi isti(tako oni razmišljajo o Arabskem narodu)..pač bomo tudi mi začeli koz oni..treba jih je tretirati kot teroriste..Vse Ameriski in Izraelski narod razlasiti teroristicne grupe in popolne sankcije tem dvem državam, tudi kradejo tujo ozemlje in tujo lastnino nafto!! To so teroristi, brez njih bi svet bil mnogo lepši.
Odgovori
+5
8 3
