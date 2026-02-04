Bivši mož Jill Biden obtožen umora svoje druge žene

Konec lanskega decembra se je policija odzvala na prijavo o družinskem sporu v soseski Oak Hill blizu mesta Elsmere v ameriški zvezni državi Delaware.
64-letno Lindo Stevenson so našli neodzivno v dnevni sobi in jo razglasili za mrtvo. Po enomesečni preiskavi je tožilstvo v ponedeljek vložilo obtožnico zoper moža žrtve, Williama Stevensona, policija pa ga je kmalu zatem pridržala.
Po poročanju ameriške televizije CBS je Stevenson obtožen umora prve stopnje. Ker ni plačal varščine, so ga prepeljali v pripor.
Preiskovalci sicer še niso razkrili vzroka smrti žrtve. Linda Stevenson je bila mati in babica, pred kratkim pa je ustanovila svoje računovodsko podjetje. Sosedi zakoncev niso želeli stopiti pred kamero, je pa ena od njih za CBS povedala, da je bila presenečena, ko je izvedela, kaj se je zgodilo.
"Vedno sta šla skupaj na večerjo. Bila je tako prijazna, on pa tudi," je dodala.
William Stevenson je bil pred tem poročen z Jill Biden, sedanjo soprogo nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Kot je pred leti poročal Inside Edition, sta se spoznala leta 1969 na plaži v New Jerseyju, poročila pa naslednje leto. Njun zakon ni trajal dolgo, saj sta se pet let po poroki razšla.
Stevenson je sicer nekdanji lastnik prizorišča The Stone Balloon v Newarku, kjer so nastopili številni rock izvajalci, od Brucea Springsteena in The E Street Band do Georgea Thorogooda in Cheap Tricka.
