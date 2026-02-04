Bivši mož Jill Biden obtožen umora svoje druge žene

Konec lanskega decembra se je policija odzvala na prijavo o družinskem sporu v soseski Oak Hill blizu mesta Elsmere v ameriški zvezni državi Delaware.

64-letno Lindo Stevenson so našli neodzivno v dnevni sobi in jo razglasili za mrtvo. Po enomesečni preiskavi je tožilstvo v ponedeljek vložilo obtožnico zoper moža žrtve, Williama Stevensona, policija pa ga je kmalu zatem pridržala.

Po poročanju ameriške televizije CBS je Stevenson obtožen umora prve stopnje. Ker ni plačal varščine, so ga prepeljali v pripor.

Preiskovalci sicer še niso razkrili vzroka smrti žrtve. Linda Stevenson je bila mati in babica, pred kratkim pa je ustanovila svoje računovodsko podjetje. Sosedi zakoncev niso želeli stopiti pred kamero, je pa ena od njih za CBS povedala, da je bila presenečena, ko je izvedela, kaj se je zgodilo.