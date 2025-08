Bivši porno igralec bo nov kolumbijski minister za enakost

Juan Carlos Florian, nekdanji spolni delavec in ustvarjalec gejevske pornografije, bo ob neomajni podpori kolumbijskega predsednika Gustava Petra postal novi minister za enakost.

Njegov življenjepis je bil v petek zjutraj objavljen na predsedniški spletni strani, kar je prvi korak k njegovemu uradnemu imenovanju na položaj, ki ga je ustvarila Petrova administracija, poroča El Pais.

Na ministrskem stolčku bo zamenjal antropologa Carlosa Rosera, ki je bil na položaju le pet mesecev, potem ko je nasledil podpredsednico Francio Márquez, ki se je opazno distancirala od predsednika. Florian bo v vladi po novem vodil oddelek, ki bo ranljivim skupnostim zagotavljal dostop do socialnih programov.

Florian, politolog z Univerze Javeriana, ima sicer več kot 20 let izkušenj v mednarodnih organizacijah, kot sta Save the Children in Zdravniki brez meja, in trenutno opravlja magisterij iz političnega komuniciranja. Tudi sam je potrdil, da je bil član sindikata spolnih delavcev v Franciji in da je produciral pornografske vsebine.