Bivši predsednik z linijo zlatih superg: 'Drzne, zlate, močne – kakor Trump'

"To sem si želel narediti že dolgo časa," je dejal nekdanji predsednik ZDA Donald Trump , ko je napovedal, da bo na trg dal novo linijo superg. Denarnice tistih, ki jih bodo zlate superge z rdečim in belim podplatom, ameriško zastavo in črko T premamile, pa bodo po nakupu lažje za 399 dolarjev oz. dobrih 370 evrov.

Kot poroča Deutsche Welle , sicer spletna stran, ki prodaja novo linijo čevljev, navaja, da ni povezana s Trumpovo volilno kampanjo. Obuvalo je sicer na strani označeno celo kot zbirateljski predmet. "So pravi zbirateljski predmet, ki je drzen, zlat in močan – tako kot Donald Trump."

Trump je linijo obuval predstavil na konvenciji, ki poteka v mestu Philadelphia v zvezni državi Pensilvanija. Tam pa je razkril tudi ime obutve: "The Never Surrender High-Tops" (op. p. "Nikoli se ne predaj"). Medtem ko so nekateri predstavitev linije pospremili z navdušenimi vzkliki, pa so številni nekdanjega predsednika tudi izžvižgali.

Predstavitev linije superg je sicer potekala le dan po tem, ko je newyorški sodnik Trumpu naložil plačilo 354,9 milijona dolarjev (oz. slabih 330 milijonov evrov) in mu za tri leta prepovedal vodenje podjetij v zvezni državi New York. Z obrestmi pa kazen znaša več kot 450 milijonov dolarjev (oz. dobrih 417 milijonov evrov). Republikanec je sicer sodbo označil za "goljufivo", napovedal pa je tudi pritožbo.

Nov poraz za Trumpa: milijonska kazen in prepoved vodenja podjetja v New Yorku

Donald Trump in njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trump Organisation so bili obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da bi pridobili ugodnejša posojila in zavarovalne pogoje. Sodnik je že lani sklenil, da je Trump kriv očitanih dejanj, v petek je odločil zgolj o kazni.

Tudi Donald mlajši in Eric sta soobtožena in morata plačati štiri milijone dolarjev (3,7 milijona evrov) kazni, tako kot njun oče pa tudi onadva dve leti ne smeta poslovati v New Yorku. Še enemu soobtoženemu je sodnik prisodil milijon dolarjev (slab milijon evrov) kazni.

Republikanski politik pa se sicer spopada tudi z več drugimi obtožnicami, med drugim ga marca čaka tudi sojenje zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016. Sojenje v primeru spolnega napada in obrekovanja pisateljice E. Jean Carroll pa je že končano, sodišče je nekdanjega predsednika v obeh primerih spoznalo za krivega.

Trumpovi pravni dolgovi, vključno s plačili obresti, bi tako zdaj lahko presegli 500 milijonov dolarjev (slabih 464 milijonov evrov).