Nekdanji partnerki Sama Bankmana-Frieda grozi 110 let zapora

Ellisonova je sicer s tožilstvom v New Yorku sklenila sporazum o priznanju krivde, a še vedno se sooča s sedmimi obtožbami, za katere je zagrožena najvišja zaporna kazen 110 let. Očitajo ji zaroto za izvedbo goljufij z elektronskimi mediji, goljufije z vrednostnimi papirji in goljufije z blagom. Obtožena je tudi pranja denarja.

Ellisonova je pristala tudi na plačilo odškodnine, katere višino bo določilo sodišče, poroča Business Insider. V skladu z dogovorom mora sicer v celoti sodelovati s tožilci, FBI in vsemi drugimi organi kazenskega pregona. Prav tako mora zagotoviti dokumente, zapise in dokaze tožilcem ter pričati pred veliko poroto ali na sojenjih na sodišču, če bo to potrebno.

Sam Bankman-Fried je 2017 ustanovil lasten 'hedge' sklad za kriptovalute Alameda Research. 2019 je bil nato ustanovljen FTX. Alameda je lahko tam trgovala in služila kot ustvarjalec trga borze. Na večini reguliranih trgov to ne bi bilo dovoljeno zaradi očitnih navzkrižij interesov in spodbud za trgovanje proti lastnim strankam, vendar kripto valute niso regulirane. "FTX je hitro postal zelo priljubljen, saj je ponujal zapletene izdelke, kot so trgovanje z opcijami, trajne terminske pogodbe in tokenizirane borzne delnice, zato je bil odlično postavljen za kripto balon leta 2021, ko je bitcoin poskočil na 69.000 dolarjev. Obseg trgovanja se je močno povečal in povprečni ljudje po vsem svetu so želeli košček kolača," je v analizi pred kratkim zapisal poznavalec področja in avtor knjige Attack of the 50 Foot Blockchain David Gerard.

Bankman-Fried je postal zvezda, (samo)promocijski cirkus, ki se je odvijal okoli njega, pa je odvračal pozornost od dogajanja znotraj FTX. Občasno so se sicer pojavljali opozorilni znaki: Forbes je na seznamu milijarderjev označil, da je večina Bankmanovega-Friedovega bogastva vezana na lastništvo približno polovice FTX in deleža njegovih žetonov FTT.

FTT je bil interni trgovalni žeton FTX, podoben točkam zvestobe supermarketov. Z žetonom se je trgovalo tudi na širšem kripto trgu. 2. novembra je nato pricurljala bilanca stanja, ki je pokazala, da je bila tretjina zahtevanih sredstev Alamede kup žetonov FTT. Začeli so zvoniti alarmi. "Bilo je, kot da bi bila veriga supermarketov plačilno sposobna le, če bi šteli njene lastno izdelane točke zvestobe kot sredstva. A Alameda je ta kup točk uporabila tudi kot zavarovanje za posojila zunanjih podjetij," nadaljuje Gerard.

Bankman-Fried je vedno trdil, da sta Alameda in FTX ločeni entiteti, vendar ju je trg štel za tesno prepleteni. Možnost težav pri Alamedi je uporabnike FTX vzpodbudila k čim hitrejšemu dvigu sredstev. FTX je 8. novembra ustavil vse dvige in iz omar so začeli padati okostnjaki. Med drugim je FTX Alamedi posodil več kot 10 milijard dolarjev sredstev strank in kot zavarovanje sprejel FTT. "Zdaj je jasno, da sta bila FTX in Alameda dolge mesece votla lupina," je še ocenil Gerard.