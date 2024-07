Bizaren cenik na Pagu: 150 evrov 'kazni' za vklop klime brez soglasja lastnika

Poletna turistična sezona na Hrvaškem je kljub visokim cenam nastanitev in restavracij, ki zadnje čase kraljujejo v lokalnih in tujih medijih, v polnem razmahu. A ne le, da ponudniki prenočišč za majhne ter neurejene prostore računajo bajne vsote denarja, nekateri so se odločili, da bodo skušali ob tem z bizarnimi idejami še dodatno zaslužiti. Na spletu se je namreč pojavil "cenik uničenih stvari", na katerem lastnik prenočišča goste opozarja, koliko bodo morali plačati za posamezne uničene ali izgubljene predmete. Kar sicer ne bi bilo nič kaj nenavadno, če lastnik na seznamu ne bi računal tudi "nedovoljene" uporabe klime.