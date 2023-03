Bizaren razlog, zakaj v Dubaju cveti kloniranje kamel

Leta 1997 so škotski znanstveniki sporočili, da so uspešno klonirali ovco. Ovca Dolly je tako postala prvi živalski klon, ki je živela šest let in je skupno skotila šest mladičev. 26 let pozneje je seznam kloniranih živali vse daljši in daljši. Kloniranje živali je sicer v Evropi od leta 2015 prepovedano, povsem drugo pesem pa pojejo v Aziji, kjer je to postal dobičkonosen posel.

Na Arabskem polotoku so zelo priljubljena lepotna tekmovanja kamel, denarne nagrade za najlepše med lepoticami pa lahko znašajo tudi več deset milijonov evrov. Seveda kot pri vseh večjih tekmovanjih, kjer je v igri veliko denarja, tudi tukaj nekateri skušajo "ubrati" bližnjice in uporabljajo trike, da svoje kamele še polepšajo. Tako so lastniki večkrat diskvalificirani zaradi uporabe prepovedanih tehnik za izboljšanje videza kamel, kot sta uporaba botoksa in polnil ter napihovanje delov telesa z gumijastimi trakovi.

Kot pravi Wani, je postopek zelo občutljiv. Uspešnost, da se bo iz kloniranega zarodka na koncu skotila žival, pa je le 10-odstotna, medtem ko je pri naravnem spočetju pri kamelah uspešnost, da bo mladiča donosila, okoli 60-odstotna.

Kamele omogočale preživetje na Arabskem polotoku

Morda se zdi to veliko truda za to, da na svet pride ena žival. Vendar pa so kamele zelo pomemben del življenja in tradicije v Združenih arabskih emiratih in širše na Arabskem polotoku. Tisočletja so jih namreč uporabljali za transport blaga in ljudi čez puščavo, poleg tega pa so predstavljale pomemben vir mleka in mesa.

"Kamele so bile ključni element in so zagotavljale življenje na Arabskem polotoku, preden so odkrili nafto in zemeljski plin," je za CNN pojasnil Obaid Al Falasi, soustanovitelj prve šole jahanja kamel v Dubaju. "Potovanja in trgovanje med državami in naselbinami so omogočale kamele, ki imajo sposobnost, da zdržijo vroče podnebje in v takšnih razmerah preživijo z zelo malo hrane in vode," je poudaril.