Bizarna policijska akcija: voznico brez roke obtožil uporabe telefona

Na družbenih omrežjih in med ameriškimi mediji se je razširil posnetek telesne kamere namestnika šerifa okrožja Palm Beach, ki prikazuje, kako je ta ustavil voznico Kathleen Thomas zaradi uporabe telefona med vožnjo z njeno desno roko. Za to je dobila tudi kazen.

Na posnetku lahko vidimo, kako policist ustavi voznico in ji razloži, da izvajajo policijsko akcijo, kjer ustavljajo voznike, ki med vožnjo uporabljajo motilce pozornosti. "Mimo nas ste se peljali in v svoji desni roki držali telefon," zatrdi policist. Ženska v avtomobilu mu takoj zatem pokaže svojo desno okončino, ki je očitno amputirana. "Očitno ne," zatrdi v smehu. "Bomo torej zaključili?" ga nato vpraša, policist pa vztraja: "Ne moremo kar zaključiti, z roko ste upravljali telefon." "Ravnokar ste rekli, da z desno roko," je presenečena voznica, policist pa še naprej vztraja, da jo je videl.

Med prerekanjem policist kar ne odneha in jo nazadnje, da bi zagotovila svojo iskrenost, vpraša, ali prisega, da telefona ni uporabila: "Roko na srce (oz. v originalu: Hand to God)?" Ko voznica dvigne amputirano roko, pa policist zahteva, da dvigne levo roko, saj druge nima.

V začetku videoposnetka, ki ga je voznica objavila na Instagramu, pojasni, da je za prekršek dobila tudi kazen. Ta teden je policist zaprosil, da se kazen razveljavi, navaja CBS News.