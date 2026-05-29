Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bizarna policijska akcija: voznico brez roke obtožil uporabe telefona

Palm Beach, 29. 05. 2026 10.29 pred 8 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Ne.M.
Voznica brez roke

Na spletu je zakrožil posnetek sporne policijske intervencije iz Palm Beacha. Policist je voznico, ki nima desne roke, skušal prepričati, da jo je med vožnjo opazil pri telefoniranju s to isto roko.

Na družbenih omrežjih in med ameriškimi mediji se je razširil posnetek telesne kamere namestnika šerifa okrožja Palm Beach, ki prikazuje, kako je ta ustavil voznico Kathleen Thomas zaradi uporabe telefona med vožnjo z njeno desno roko. Za to je dobila tudi kazen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku lahko vidimo, kako policist ustavi voznico in ji razloži, da izvajajo policijsko akcijo, kjer ustavljajo voznike, ki med vožnjo uporabljajo motilce pozornosti. "Mimo nas ste se peljali in v svoji desni roki držali telefon," zatrdi policist. Ženska v avtomobilu mu takoj zatem pokaže svojo desno okončino, ki je očitno amputirana. "Očitno ne," zatrdi v smehu. "Bomo torej zaključili?" ga nato vpraša, policist pa vztraja: "Ne moremo kar zaključiti, z roko ste upravljali telefon." "Ravnokar ste rekli, da z desno roko," je presenečena voznica, policist pa še naprej vztraja, da jo je videl. 

Med prerekanjem policist kar ne odneha in jo nazadnje, da bi zagotovila svojo iskrenost, vpraša, ali prisega, da telefona ni uporabila: "Roko na srce (oz. v originalu: Hand to God)?" Ko voznica dvigne amputirano roko, pa policist zahteva, da dvigne levo roko, saj druge nima.

V začetku videoposnetka, ki ga je voznica objavila na Instagramu, pojasni, da je za prekršek dobila tudi kazen. Ta teden je policist zaprosil, da se kazen razveljavi, navaja CBS News.

policist voznica amputirana roka uporaba telefona

Visoke ameriške napitnine se širijo po svetu, to moti lokalce

24ur.com Sodišče: Držanje telefona med vožnjo ni prekršek
24ur.com Pri zavijanju na ulico peški zapeljal čez stopalo in odpeljal
24ur.com Piranski policisti iščejo moškega, ki ga je ogrožal voznik kombija
24ur.com Neznanec z avtomobilom zalezoval žensko
24ur.com Posnetek nevarne vožnje: pridrvel po odstavnem pasu, naglo zavrl in odprl vrata
24ur.com Ukradla žlebove, zapeljala v policista in z nevarno vožnjo bežala po ulicah Kopra
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
29. 05. 2026 12.05
bo kmalu tudi pri nas
Odgovori
0 0
a res1
29. 05. 2026 12.03
Saj se da preverit, če je v tem času imela pogovor ali počela kaj drugega z telefonom. Z eno roko pa verjetno res ni pisala sms-ja in vozila, ali pač...
Odgovori
0 0
Zalchi
29. 05. 2026 12.00
V SLO je zakonodaja o orožju zelo stroga. Že za posest orožja se je potrebno konkretno potrudit, in ne dobi ga vsak. Za nošenje pa skoraj misija nemogoče. V ZDA pa je za nakup puške dovolj 18 let, za pištole 21 let. Me zanima, kakšni so tam pogoji, da postaneš policist? Moraš znat brat in pisat ali je dovolj, da znaš uniformo oblečt
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
29. 05. 2026 11.58
Kaj vse je počel Stevanović,da so ga odpustili na Policiji
Odgovori
+2
3 1
U1665256761563
29. 05. 2026 11.55
Po temu so vice pisali
Odgovori
0 0
brusilec
29. 05. 2026 11.40
noro.. k sreči ni imela roke, da se je izmazala... črn humor... je pa bolj črno in ne humor, da se že pred šolami, takoj ko folk odloži srčke, takojprimejoza telefone in veselo odnavigirajo od šole.. tole z telefonije že res noro.. te info imamo pri roki, in se nočemo odpovedat tem luxuzu,.. je pa res da tudi brez telefonov, počnemo pa druge neumnosti.. ličenje...
Odgovori
+3
3 0
rok1211
29. 05. 2026 11.40
hahah
Odgovori
+1
1 0
mmickica
29. 05. 2026 11.37
😂😂😂
Odgovori
+1
2 1
Zalchi
29. 05. 2026 11.36
Važno, da so oni najpametnejši in rešujejo svet
Odgovori
+1
3 2
August Landmesser
29. 05. 2026 11.35
tipični usa desnaci ...sedaj bo tudi v Sloveniji red...neizvoljeni matoz bo narodu pil kri ker z levo pritiskajo na sklopko...ostalo bo uredil šef parlamenta stevo , ki je kot policist že streljal po ljubljanski železniški postaji ...
Odgovori
+2
5 3
markan3
29. 05. 2026 11.39
🤦‍♂️
Odgovori
+2
2 0
mptour
29. 05. 2026 11.35
Se je šolal (taboril) pod Šmarno goro.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
29. 05. 2026 11.34
To je AmerikA. Lov v motnem. Vedno neke pretveze, da te ustavijo, potem nove pretveze, da te dobijo ven iz avta, potem nove pretveze, da ti preiščejo avto, potem vedno nekaj najdejo ali podtaknejo, in greš v zapor. Vse za denar.
Odgovori
+2
3 1
colski
29. 05. 2026 11.47
Na tričetrt imaš prav....te pa pri nas brez pretveze ustavijo, brez pretveze lahko policaj zahteva, da stopiš iz avta in brez pretveze ti pogleda v notranjost avta, ponoči z baterijo. O podtikanju pa - imajo body cam....ki ni nepremagljiv, je pa boljši kot naš, ki ga ni. Ja, se strinjam, da so njihovi policaji bolj agresivni, bolj agresivni so tudi norci ki jih lovijo.
Odgovori
0 0
proofreader
29. 05. 2026 11.28
Ampak on jo je videl.
Odgovori
+8
9 1
Peni Stojanović
29. 05. 2026 11.28
a z levo pa ne zna ga drzat u roki
Odgovori
-6
0 6
xoxotox6
29. 05. 2026 11.18
vsem tem modelom je skupni imenovalec, neumnost ne pozna meja?????????
Odgovori
+9
9 0
JackRussell
29. 05. 2026 11.18
Mu je bila všeč pa ni vedel kako z njo stopit v kontakt. Razen če je imela bionično roko pa jo je med ustavljanjem snela.
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Toliko ljudi si je letos ogledalo Kmetijo
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725