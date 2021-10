VIDEO: Bizarna predstava vojakov za vrhovnega poveljnika Kima

Severnokorejska nacionalna televizija je posnetek dogodka predvajala ob predstavitvi razstave za obrambni razvoj, ki so se je v Pjongjangu udeležili voditelji, med njimi tudi Kim Džong Un. V sklopu prireditve so za najvišje obiskovalce pripravili tudi prikaz orožja, drzne akrobacije vojaških pilotov in številne borilne podvige severnokorejskih vojakov.

Med nekoliko bizarno predstavo so vojaki voditeljem kazali svojo moč, publika pa jim je z navdušenjem ploskala. Tako je na posnetku mogoče videti moške, ki goloprsi z nogami in glavami trejo betonske plošče. Nato nastopi vojak, obdan s štirimi napadalnimi vojaki, ki jih enega za drugim premaga in vrže čez ramo. Nato se nanj spravijo s palicami, te pa se lomijo na telesu na pol oblečenega vojaka, ki ob tem spušča bojne krike.