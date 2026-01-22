Bizarna proslava obletnice: v čast Trumpu rezali torto v obliki Grenlandije

Na družbenih omrežjih kroži celo posnetek, na katerem ameriška kongresnica Anna Paulina Luna s Floride skupaj s kongresnikom Andyjem Oglesom iz Tennesseeja in skrajno desničarskim romunskim poslancem Georgeom Simionom razreže torto.

V Kennedyjevem centru v Washingtonu je skupina republikanskih politikov v torek pripravila slavnostno večerjo ob prvi obletnici drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Med dogodkom, ki so ga organizirali Republikanci za nacionalno obnovo – skrajno desničarska skupina, ki si prizadeva za Trumpov tretji mandat, kar je sicer neustavno –, so postregli s torto v obliki Grenlandije, ki je bila okrašena z ameriško zastavo.

"Čudovita ameriška zastava na Grenlandiji," je dejal povezovalec dogodka, ki jo je opisal kot 51. državo.

Ko so se udeleženci zbrali okoli torte, je nekdo komentiral: "To bo mednarodni incident."

Na dogodku je bil prisoten tudi nekdanji republikanski kongresnik s Floride Michael Waltz, ki je zdaj veleposlanik ZDA pri Združenih narodih, čeprav se na posnetku ne vidi dobro.

Medtem ko je za nož prijel Ogles, se je v kadru na kratko pojavil Jørgen Boassen, dansko-grenlandski politik in privrženec Trumpa, ki se je ob tem pošalil: "Potrebujem južno Grenlandijo. Jaz sem iz južne Grenlandije."

Nato je nož prevzel republikanski kongresnik Abraham Hamadeh, ki je ob tem pripomnil: "Jug je lažje zavzeti."

Na koncu posnetka pa lahko slišimo romunskega politika Simiona, ki izjavi: "Moramo se rešiti Macrona." S tem je mislil na francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki glasno nasprotuje Trumpovim načrtom, da bi prevzel Grenlandijo.

Simion se sooča z obtožbami o povezavah z ruskimi interesi ali uporabi omrežij blizu Kremlja. Sam sicer obtožbe, da je proruski, zanika. Trditve, da je povezan z ruskimi obveščevalnimi službami, pa je označil za politično motivirane.

Kongresnica Luna je pozneje na svojem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografijo torte in v objavi označila danskega premierja.