Tujina

Bizarna proslava obletnice: v čast Trumpu rezali torto v obliki Grenlandije

Washington, 22. 01. 2026 08.57 pred 19 minutami 2 min branja 7

Avtor:
K.H.
Torta v obliki Grenlandije, okrašena z ameriško zastavo

Na proslavi ob obletnici Trumpovega prevzema mandata so člani republikanske stranke rezali torto v obliki Grenlandije, okrašeno z ameriško zastavo. Le nekaj ur pozneje pa je Trump v Davosu omilil svoje stališče do tega arktičnega otoka.

V Kennedyjevem centru v Washingtonu je skupina republikanskih politikov v torek pripravila slavnostno večerjo ob prvi obletnici drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med dogodkom, ki so ga organizirali Republikanci za nacionalno obnovo – skrajno desničarska skupina, ki si prizadeva za Trumpov tretji mandat, kar je sicer neustavno –, so postregli s torto v obliki Grenlandije, ki je bila okrašena z ameriško zastavo.

Na družbenih omrežjih kroži celo posnetek, na katerem ameriška kongresnica Anna Paulina Luna s Floride skupaj s kongresnikom Andyjem Oglesom iz Tennesseeja in skrajno desničarskim romunskim poslancem Georgeom Simionom razreže torto.

"Čudovita ameriška zastava na Grenlandiji," je dejal povezovalec dogodka, ki jo je opisal kot 51. državo.

Ko so se udeleženci zbrali okoli torte, je nekdo komentiral: "To bo mednarodni incident."

Na dogodku je bil prisoten tudi nekdanji republikanski kongresnik s Floride Michael Waltz, ki je zdaj veleposlanik ZDA pri Združenih narodih, čeprav se na posnetku ne vidi dobro.

Medtem ko je za nož prijel Ogles, se je v kadru na kratko pojavil Jørgen Boassen, dansko-grenlandski politik in privrženec Trumpa, ki se je ob tem pošalil: "Potrebujem južno Grenlandijo. Jaz sem iz južne Grenlandije."

Nato je nož prevzel republikanski kongresnik Abraham Hamadeh, ki je ob tem pripomnil: "Jug je lažje zavzeti."

Na koncu posnetka pa lahko slišimo romunskega politika Simiona, ki izjavi: "Moramo se rešiti Macrona." S tem je mislil na francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki glasno nasprotuje Trumpovim načrtom, da bi prevzel Grenlandijo.

Simion se sooča z obtožbami o povezavah z ruskimi interesi ali uporabi omrežij blizu Kremlja. Sam sicer obtožbe, da je proruski, zanika. Trditve, da je povezan z ruskimi obveščevalnimi službami, pa je označil za politično motivirane.

Kongresnica Luna je pozneje na svojem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografijo torte in v objavi označila danskega premierja.

Gala večerja sicer ni bila uradni državni dogodek, vendar je domnevna prisotnost sedanjega ameriškega veleposlanika pri Združenih narodih okrepila kritike.

Ankete kažejo, da večina Američanov in skoraj noben Grenlandčan ne podpira Trumpovih prizadevanj za prilastitev arktičnega otoka. Na Grenlandiji v zadnjih tednih potekajo protesti proti Trumpu.

Torkovo bizarno slavje z rezanjem torte se je sicer zgodilo le nekaj ur pred prihodom Trumpa v Davos, kjer je očitno svoje stališče do Grenlandije nekoliko omilil. Dejal je, da otoka ne bo priključil z vojaško silo. Trump je v nagovoru svetovnim voditeljem namesto tega pozval k "takojšnjim pogajanjem" o nakupu Grenlandije. Danske in grenlandske oblasti pa vztrajajo, da otok ni naprodaj.

obletnica torta grenlandija trump

ZDA izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije

Bi lahko ZDA namesto celotne Grenlandije dobile le del nje?

Wolfman
22. 01. 2026 09.46
In to z nožem reže na evropskih tleh, poleg pa nasmejani evro izdajalec polnih žepov, Rutte!
Potouceni kramoh
22. 01. 2026 09.46
Bodo Melonijeva, Orban in koroški Heimatdienst nardil in pojedli torto v obliki Slovenije.Kako bomo mi to slovenčki podpiral, se smejal in nazdravljal to ozemeljsko nedotakljivost dežele hlapcev.
klop12
22. 01. 2026 09.44
Republikanci so vsi beta deci. Ko bodo Trumpa odrezali, se bo vse razbežalo
DJ-Pero
22. 01. 2026 09.41
Jaz bi torto naredil v obliki trumpove glave! Pa jo počasi razrezal... 😋
speedstar
22. 01. 2026 09.34
Naj spomnimo da SDS in Janša popolnoma podpirajo tega zaostalega prdca.
Lens
22. 01. 2026 09.33
Ko brezhrbteničarji na vse načine skušajo zlesti v tazadnjo...
Trikrat cepljen
22. 01. 2026 09.32
Kot bi se norčevali iz vseh trupel, preko katerih meljejo svoj pohlep. Res bizarno
