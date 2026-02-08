Naslovnica
Tujina

Bizarne scene na ulicah Minneapolisa: nad policiste z erotičnimi igračami

Minneapolis, 08. 02. 2026 12.08 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.V.
Protesti v Minneapolisu

Policija je aretirala več protestnikov in prekinila shod ob obeležitvi meseca dni od smrti Renee Good, ki jo je ubil agent ICE. Nekaj tednov kasneje so agenti ubili še Alexa Prettija. Številni državljani so besni zaradi priseljenske politike Donalda Trumpa, ravnanje agentov ICE pa le še povečuje nezadovoljstvo. Na ulicah Minneapolisa še vedno divjajo protesti, protestniki pa se spopadajo s policijo. Tudi z uporabo nenavadnih predmetov.

Protestniki so metali steklenice in erotične igrače v policijski kordon, ki je varoval zvezno stavbo. Po poročanju Minnesota Star Tribune so policisti aretirali več protestnikov, potem ko je množica začela metati kose ledu. Namestnika šerifa so zadeli v glavo, protestniki pa so razbili tudi vetrobransko steklo policijskega vozila, je sporočil šerifov urad okrožja Hennepin.

Policija je nato zborovanje razglasila za nezakonito in protestnikom ukazala, naj se razidejo. Večina je to storila, a približno sto ljudi je kljub temu prekršilo ukaz in se spopadlo s šerifovimi namestniki, državno policijo in varnostniki. Po družbenih omrežjih kroži videoposnetek, na katerem so policisti več protestnikov podrli na tla in jih pridržali. "Protestnikom sem dostavljal pico. Nisem imel pojma, kaj se dogaja. Skril sem se na rob pločnika, ko so planili na vse in me aretirali. Mirno sem dostavljal pico, pa so me aretirali," je dejal dostavljalec.

Organizatorji protestov so ponovno kritizirali zvezno priseljensko politiko v Minnesoti in stanje označili za "zvezno okupacijo". Protest je vodil duhovni vodja ljudstva Lakota, poglavar Arvol Looking Horse, množica pa je nosila transparente in ameriške zastave.

Množica se je z glasbo in poezijo poklonila Renee Good in Alexu Prettiju, ki sta v zadnjih tednih postala osrednji osebnosti v polarizirajoči razpravi o priseljevanju.

Zvezni imigracijski uradnik je 7. januarja v Minneapolisu v njenem avtomobilu ustrelil in ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good. Alex Pretti je bil ubit 24. januarja med spopadom z imigracijskimi uradniki na ulici. Videoposnetek mimoidočih prikazuje šest policistov, ki so ga s pretepanjem potisnili na tla in streljali vanj.

Trumpov mejni komisar Tom Homan je napovedal, da bodo iz Minneapolisa umaknili 700 imigracijskih uradnikov, kar je približno četrtina sil, ki so trenutno tam nameščene. Odločitev je bila sprejeta, potem ko so se državni in lokalni uradniki dogovorili o sodelovanju pri izročitvi aretiranih priseljencev.

Minneapolis erotične igrače protest ice

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
08. 02. 2026 13.13
Naj nekdo naredi red v ZDA.
Odgovori
0 0
biggie33
08. 02. 2026 13.03
Čakamo kdaj bo clanek o somalijski goljufiji, ki presega že vec kot 9 milijard.. lahko zaklenete za komentiranje, ampak bi bilo pošteno, da vsaj 1 clanek o tem objavite..
Odgovori
+0
2 2
lokson
08. 02. 2026 13.01
Ne morem verjeti, koliko veljave dajo mediji tem usekancem. Zakaj se nikoli ne obsodi početja teh norcev. Ne, agenda pred vse. Isti "miroljubni" norci, vandalizirajo OI v Italiji. Namen so imeli celo zažgati olimpijske vasi in mediji preferirajo te lunatike. Katastrofa.
Odgovori
-2
0 2
biggie33
08. 02. 2026 12.55
Woke protestniki..
Odgovori
-1
2 3
Sixten Malmerfelt
08. 02. 2026 12.54
Pavijanovi lulčki, he,he!
Odgovori
+0
2 2
proofreader
08. 02. 2026 12.46
Žavbi iz Svobode straši, da bo naša policija tudi pobijala ljudi. Pacient totalni.
Odgovori
+1
6 5
lakala28
08. 02. 2026 13.06
Nihče, razen bolnikovih podrepnikov, ne dvomi o tem. Nismo pozabili, kako so bolnikovi preplačani policisti pretepali starejše gospe na trgu revolucije zgolj zaradi čitanja ustave, brez kakršne koli demonstracije moči.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
08. 02. 2026 12.45
Levičarski anarhisti. Pri nas bi potem rekli, da so mirno brali ustavo.
Odgovori
-1
5 6
Bolfenk2
08. 02. 2026 12.37
Spet nasilni levičarji v akciji.
Odgovori
+0
7 7
lokson
08. 02. 2026 12.34
Spelte se vsi skupaj. Pod Obamo, je pri deportacijah umrlo 56 ljudi, pa ni nihče protestiral. Banda. Trump, je edini predsednik, kateri je omogočil ileganim samodeportacijo in še plačani bi bili za to. Nore učiteljice vozijo otroke iz razredov, kjer na ulicah mečejo kepe v agente. Ste vi normalni. Banda pokvarjena populistična.
Odgovori
-1
5 6
Protoc
08. 02. 2026 12.38
Mi bi tudi placali da gredo kakor da damo za vsakega migranta 22.000€ tok moramo nameniti migrantu, če ga ne sprejmemo..Bruselj narekuje
Odgovori
-1
3 4
Protoc
08. 02. 2026 12.39
Vi znate biti glasni za pokvarjene..v Sloveniji pa ne znate biti glasni..čidni so ti ljudje Slovenije.
Odgovori
-1
2 3
LevoDesniPles
08. 02. 2026 12.29
lol amerikanija mora čimprej razpasti in se razdeliti na 50 arabsko, mehiških regij... hobotov na miljone medtem ko se elita zabava z raznoraznimi perverzijami ki jih plačuje cel zahod XD
Odgovori
+3
5 2
3320.
08. 02. 2026 12.28
Takoj se vidi kdo protestira, mavrični delomrzneži.
Odgovori
+3
7 4
patriot20
08. 02. 2026 12.24
poj pa jokajo k jih fasajo
Odgovori
-2
6 8
stumfeta
08. 02. 2026 12.28
Eni znajo za svoje pravice iti na ulice. Drugi se pa pač drugače pritožujejo nad privilegiji.
Odgovori
+3
4 1
Protoc
08. 02. 2026 12.30
Tipicno Slovensko razmišljanje..a tko ste v II sv.vojni kazali z prstom, samo da nebi fasali🤮
Odgovori
+0
3 3
Levi so barabe
08. 02. 2026 12.21
A tko bosta jenull pa kovač po volitvah ? 😂
Odgovori
+3
7 4
SDS_je_poden
08. 02. 2026 12.25
Misli, da desni prehitro pišete račune. Da se ne boste zadavili z njimi po volitvah.
Odgovori
-3
4 7
4krogci
08. 02. 2026 12.25
Bosta mogla…da bo se lahko pol mahnić igral s temi igracami
Odgovori
-5
1 6
