Bizarne scene na ulicah Minneapolisa: nad policiste z erotičnimi igračami

Policija je nato zborovanje razglasila za nezakonito in protestnikom ukazala, naj se razidejo. Večina je to storila, a približno sto ljudi je kljub temu prekršilo ukaz in se spopadlo s šerifovimi namestniki, državno policijo in varnostniki. Po družbenih omrežjih kroži videoposnetek, na katerem so policisti več protestnikov podrli na tla in jih pridržali. "Protestnikom sem dostavljal pico. Nisem imel pojma, kaj se dogaja. Skril sem se na rob pločnika, ko so planili na vse in me aretirali. Mirno sem dostavljal pico, pa so me aretirali," je dejal dostavljalec.

Protestniki so metali steklenice in erotične igrače v policijski kordon, ki je varoval zvezno stavbo. Po poročanju Minnesota Star Tribune so policisti aretirali več protestnikov, potem ko je množica začela metati kose ledu. Namestnika šerifa so zadeli v glavo, protestniki pa so razbili tudi vetrobransko steklo policijskega vozila, je sporočil šerifov urad okrožja Hennepin.

Organizatorji protestov so ponovno kritizirali zvezno priseljensko politiko v Minnesoti in stanje označili za "zvezno okupacijo". Protest je vodil duhovni vodja ljudstva Lakota, poglavar Arvol Looking Horse, množica pa je nosila transparente in ameriške zastave.

Množica se je z glasbo in poezijo poklonila Renee Good in Alexu Prettiju, ki sta v zadnjih tednih postala osrednji osebnosti v polarizirajoči razpravi o priseljevanju.

Zvezni imigracijski uradnik je 7. januarja v Minneapolisu v njenem avtomobilu ustrelil in ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good. Alex Pretti je bil ubit 24. januarja med spopadom z imigracijskimi uradniki na ulici. Videoposnetek mimoidočih prikazuje šest policistov, ki so ga s pretepanjem potisnili na tla in streljali vanj.

Trumpov mejni komisar Tom Homan je napovedal, da bodo iz Minneapolisa umaknili 700 imigracijskih uradnikov, kar je približno četrtina sil, ki so trenutno tam nameščene. Odločitev je bila sprejeta, potem ko so se državni in lokalni uradniki dogovorili o sodelovanju pri izročitvi aretiranih priseljencev.