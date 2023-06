Bizarne zahteve zaprtega Navalnega: 'Lahko dobim kenguruja?'

Navalni je zaporne oblasti v času prestajanja kazni prosil tudi za masažni stol. Tega bi dali neznanemu vodji skupine, da bi lahko zmanjšal njegov stres. A zaporni delavci so mu odgovorili, da masažnih stolov ni. Ob prošnji zapornika po kenguruju, pa so mu v zaporu odgovorili z zapisom: "Žival, identificirana v vaši zahtevi, se nanaša na vrečarja ... Vaša zahteva bo žal ostala neizpolnjena."

Zaradi goljufije in nespoštovanja sodišča zaradi obtožb, za katere trdi, da so si jih izmislili z razlogom, da bi ga utišali, opozicijski voditelj prestaja 11 let in pol zaporne kazni.

Iz pisem je razvidno, da je Navalni zahteval eklektično paleto predmetov, vključno s steklenico mesečine, balalajko, palico, dvema mošnjičkoma poceni tobaka, kimonom in črnim pasom.