Kandidati so se morali plaziti in mukati, odgovarjati na neprimerna vprašanja ...

Britanska agencija za zaposlovanje Hays ugotavlja, da je imela več kot polovica iskalcev zaposlitve negativno izkušnjo na razgovorih za delo. BBC je zbral pričevanja iskalcev zaposlitve, ki so se srečali z bizarnimi razgovori. Lae iz Bristola za BCC pripoveduje, da je prišla na razgovor za službo v odvetniško pisarno. Tam je bila pravočasno. Po 20 minutah čakanja so razgovor odpovedali in jo prosili, da se vrne naslednji dan. Novice ni najbolje sprejela, iz pisarne je odšla razburjena. Nekaj minut po tem je prejela sporočilo, da je to bil pravzaprav test, ki ga ni uspešno opravila, zato ni dobila službe. Kot je povedala za BBC , je bila izkušnja izredno bizarna. Spodbudila jo je, da odpre svoje podjetje.

Kot opisuje Aixin Fu, se je prijavila na delovno mesto študentske amasadorke na eni izmed univerz, ponujali so minimalno plačilo. Med skupinskim intervjujem pa so vsem naročili naj se plazijo po tleh in mukajo. Kot se spominja, so to počeli tri minute. Pri tem se je počutila nelagodno, prepričana je bila, da je bila zahteva povsem neprimerna. A uklonila se je zaradi skupinskega pritiska, pripoveduje. Izpraševalka je zahtevo pojasnila z besedami, da so želeli preveriti, ali so kandidati za delo zabavni. A kot predvideva Fujeva, je šlo le za izkazovanje moči.

Julie iz Missourija je delodajalec na razgovoru za pozicijo ustvarjalca besedil vprašal nekaj, kar jo je povsem iztirilo. Po razgovoru, za katerega je precenila, da je potekal odlično, je namreč dobila neprimerno vprašanje. Izpraševalca je zanimalo: Koliko delovnih let misliš, da še imaš pred seboj?

Pearl Kasirye, ki trenutno dela kot vodja vsebinskega marketinga v Londonu, pravi, da so jo med drugim intervjujem za delo pri eni izmed modnih znamk v Milanu vprašali o njeni narodnosti. Že kot otrok je zapustila Ugando, študirala in delala v Evropi. Na razgovoru pa je delodajalec zaradi njene narodnosti vztrajal, da bi ji za delo, ki bi ga na daljavo opravljala iz Londona, plačal ugandsko plačo. Odločila se je za umik svoje prijave.