Bizon napadel dedka in ga vrgel več kot dva metra v zrak

Moški se je po parku sprehajal z vnukom, napad pa je posnel profesionalni, nekdaj tudi vojaški fotograf Mike MacLeod. Posnetek napada je posredoval mediju Cowboy State Daily.
Kot je pojasnil fotograf, je v parku kampiral z ženo, ko sta zagledala bizona. Najprej ga je s precejšnje razdalje z mobilnimi telefoni snemala skupina otrok, nakar je bizon začel teči proti njim. Otroci so začeli kričati in se razbežali, žival pa je tekla po parku.
Nato se je bizon vlegel na tla, se povaljal in dvignil nekaj prahu. Po oceni MacLeoda je bizonovo pozornost najprej pritegnil avto, ki je peljal mimo. "Moški v avtomobilu je žival videl, zato je odpeljal naprej," je povedal.
Bizon je nato za drevesi zagledal moškega in otroka ter ju začel loviti. Moški se mu je skušal skriti med drevesi, a ga je bizon prestregel in ga z levim rogom zagrabil in vrgel okoli 2,4 metra v zrak. Vnuk je pred tem uspešno pobegnil.
"Res sem se bal, da bo žival z rogovi nabodla moškega, zato sem nehal snemati in stekel proti bizonu in začel kričati, da bi ga prestrašil," opisuje napete sekunde po napadu. Enako so storili še drugi, ki so bili takrat v bližini, in bizon je pobegnil.
Vnuk poškodovanega moškega je fotografu povedal, da je njegov dedek utrpel precej hude poškodbe.
Napadel med paritvenim obdobjem
Navodila v parku sicer velevajo, naj se obiskovalci medvedom in volkovom ne približujejo na manj kot 90 metrov, ostalim živalim, torej tudi bizonom in losom, pa na manj kot 23 metrov.
Kot je še pojasnil fotograf Mike MacLeod, je napadeni moški v parku upošteval omenjena pravila in se ni namerno približeval bizonu. Napad se je sicer zgodil med paritvenim obdobjem, ko skušajo samci pokazati svojo moč in vzdržljivost v borbi za samico. "Videlo se je, da je žival razburjena in jezna ter napada vse in vsakogar."
Urad za narodne parke podrobnosti dogodka ne razkriva. Potrdili so le, da je obiskovalec utrpel poškodbe, reševalci pa so ga prepeljali v bolnišnico. Incident še preiskujejo, še navaja Guardian.
Gre sicer za drugi tak incident letos. Junija je bizon napadel 12-letnega dečka.
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