Bizon napadel dedka in ga vrgel več kot dva metra v zrak

Moški se je po parku sprehajal z vnukom, napad pa je posnel profesionalni, nekdaj tudi vojaški fotograf Mike MacLeod . Posnetek napada je posredoval mediju Cowboy State Daily.

Kot je pojasnil fotograf, je v parku kampiral z ženo, ko sta zagledala bizona. Najprej ga je s precejšnje razdalje z mobilnimi telefoni snemala skupina otrok, nakar je bizon začel teči proti njim. Otroci so začeli kričati in se razbežali, žival pa je tekla po parku.

Nato se je bizon vlegel na tla, se povaljal in dvignil nekaj prahu. Po oceni MacLeoda je bizonovo pozornost najprej pritegnil avto, ki je peljal mimo. "Moški v avtomobilu je žival videl, zato je odpeljal naprej," je povedal.

Bizon je nato za drevesi zagledal moškega in otroka ter ju začel loviti. Moški se mu je skušal skriti med drevesi, a ga je bizon prestregel in ga z levim rogom zagrabil in vrgel okoli 2,4 metra v zrak. Vnuk je pred tem uspešno pobegnil.

"Res sem se bal, da bo žival z rogovi nabodla moškega, zato sem nehal snemati in stekel proti bizonu in začel kričati, da bi ga prestrašil," opisuje napete sekunde po napadu. Enako so storili še drugi, ki so bili takrat v bližini, in bizon je pobegnil.

Vnuk poškodovanega moškega je fotografu povedal, da je njegov dedek utrpel precej hude poškodbe.