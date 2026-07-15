Bizona, ki je dedka vrgel dva metra v zrak, ne bodo evtanazirali

Uradniki parka Yellowstone so za ameriški portal TMZ sporočili, da proti bizonu, ki je pred dnevi napadel starejšega moškega Carla McDaniela , ne bodo sprejeli nobenih ukrepov, kar pomeni, da živali ne bodo evtanazirali.

65-letnik je po nevarnem srečanju z divjo živaljo, ki so ga obiskovalci parka uspeli posneti, utrpel več zlomov kosti. Kot je za ameriške medije povedala njegova družina, ima nogo zlomljeno na štirih mestih. Vendar pa McDaniel okreva.

Eden od lokalnih fotografov Mike MacLeod, ki je bil v času nesreče v bližini dogodka, je opisal, da je bila žival vznemirjena že dlje časa pred tem. Najprej se je po njegovih besedah zapodila v skupino fantov v bližini šotora, nato pa naj bi po parku preganjala tudi mlajši par.

Bizon je zatem svojo pozornost usmeril proti dedku in njegovemu vnuku, ki sta se sprehajala v bližini mosta. Čeprav je dvojica držala varnostno razdaljo od živali, pa se je ta vseeno zapodila naravnost vanju in moškega vrgla v zrak.