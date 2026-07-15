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Bizona, ki je dedka vrgel dva metra v zrak, ne bodo evtanazirali

Wyoming, 15. 07. 2026 16.50 pred 15 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Napad bizona

Videoposnetek incidenta, ki se je pred dnevi zgodil v ameriškem narodnem parku Yellowstone, je na spletu v kratkem času postal viralen. Razjarjena žival se je namreč zapodila v starejšega moškega v parku ter ga vrgla več kot dva metra v zrak. Njegova družina je kasneje povedala, da je moški v incidentu utrpel zlom noge na kar štirih mestih. Iz parka pa so zdaj sporočili, da bizona ne nameravajo evtanazirati.

Uradniki parka Yellowstone so za ameriški portal TMZ sporočili, da proti bizonu, ki je pred dnevi napadel starejšega moškega Carla McDaniela, ne bodo sprejeli nobenih ukrepov, kar pomeni, da živali ne bodo evtanazirali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

65-letnik je po nevarnem srečanju z divjo živaljo, ki so ga obiskovalci parka uspeli posneti, utrpel več zlomov kosti. Kot je za ameriške medije povedala njegova družina, ima nogo zlomljeno na štirih mestih. Vendar pa McDaniel okreva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od lokalnih fotografov Mike MacLeod, ki je bil v času nesreče v bližini dogodka, je opisal, da je bila žival vznemirjena že dlje časa pred tem. Najprej se je po njegovih besedah zapodila v skupino fantov v bližini šotora, nato pa naj bi po parku preganjala tudi mlajši par.

Bizon je zatem svojo pozornost usmeril proti dedku in njegovemu vnuku, ki sta se sprehajala v bližini mosta. Čeprav je dvojica držala varnostno razdaljo od živali, pa se je ta vseeno zapodila naravnost vanju in moškega vrgla v zrak.

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MacLeod je prenehal snemati v trenutku, ko je starejši moški poletel v zrak, ter začel pomagati. Več obiskovalcev parka je skušalo zamotiti bizona, da ne bi ponovno napadel, drugi so poklicali reševalce in pomagali moškemu.

Služba, ki upravlja z narodnimi parki v ZDA, je po incidentu ljudem priporočila, naj se bizonom in losom ne približajo na več kot 23 metrov.

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KOMENTARJI4

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golobove drobtinice
15. 07. 2026 17.25
"Služba, ki upravlja z narodnimi parki v ZDA, je po incidentu ljudem priporočila, naj se bizonom in losom ne približajo na več kot 23 metrov." A je mogoče novinarček mislil na manj kot 23 metrov?
Odgovori
0 0
Gagg
15. 07. 2026 17.20
Kdo sploh pomisli na usmrtitev bizona
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+1
2 1
Vizio
15. 07. 2026 17.18
bravo...človek nima kaj tam iskat ... divje živali treba zaščitit
Odgovori
+0
2 2
lokson
15. 07. 2026 17.16
Zakaj pa??. Stotine tabel, ampak ne. Selfie , pa naj stane kar hoče. Banda permisivna.
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+0
2 2
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