Tujina

Black Cube se 'širi': v Tel Avivu najeli še celotno nadstropje

Tel Aviv, 21. 05. 2026 10.28 pred 19 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Poročilo o Black Cube

Zasebni 'Mosad', kot je znana zasebna izraelska obveščevalna agencija Black Cube, se širi. Pisarniške prostore, ki jih zdaj najema, bo podvojila in jih razširila na še eno nadstropje.

Izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube bo podvojila pisarniške prostore, ki jih najema v Tel Avivu. Podjetje je najelo celotno 19. nadstropje v telavivski stolpnici Discount Tower, poleg 26. nadstropja, kjer že ima pisarne, poroča The Jerusalem post.  

Obveščevalci
Obveščevalci
FOTO: Shutterstock

Black Cube, ki ima trenutno približno 200 zaposlenih, sta leta 2010 ustanovila nekdanja častnika izraelske obveščevalne službe  Avi Yanus in Dan Zorella ter se specializira za poslovno obveščevalne dejavnosti po vsem svetu. Na svoji spletni strani se podjetje opisuje kot ponudnik specializiranih obveščevalnih storitev za sodne spore, arbitražo in odmevne primere korupcije. Podjetje je pod drobnogledom in preiskavah zaradi domnevne vpletenosti podjetja v različne politične kampanje.

black cube širitev

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
21. 05. 2026 10.59
Očitno imajo dovolj dela z odkrivanjem korupcije in potrebujejo razširitev.
Odgovori
0 0
Uporabnik1804794
21. 05. 2026 10.59
Očitno dobro laufa biznis. Veliko korupcije za razkriti.
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
21. 05. 2026 10.57
Dovolj lopovov in lažovi je na tem svetu. Poštenost danes pomeni da si bedak. 😔😔😔 Ko mafija ima svojo državo.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
21. 05. 2026 10.51
Teroristična organizacija....
Odgovori
-1
1 2
pusi
21. 05. 2026 10.50
Levaška mafija po svetu se trese. Bravo cube!!!!!!! Odlicna trzna niša
Odgovori
+0
3 3
Japa Jade
21. 05. 2026 10.56
Pu si, ha,ha..
Odgovori
-1
0 1
