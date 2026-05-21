Black Cube se 'širi': v Tel Avivu najeli še celotno nadstropje

Izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube bo podvojila pisarniške prostore, ki jih najema v Tel Avivu. Podjetje je najelo celotno 19. nadstropje v telavivski stolpnici Discount Tower, poleg 26. nadstropja, kjer že ima pisarne, poroča The Jerusalem post.

Black Cube, ki ima trenutno približno 200 zaposlenih, sta leta 2010 ustanovila nekdanja častnika izraelske obveščevalne službe Avi Yanus in Dan Zorella ter se specializira za poslovno obveščevalne dejavnosti po vsem svetu. Na svoji spletni strani se podjetje opisuje kot ponudnik specializiranih obveščevalnih storitev za sodne spore, arbitražo in odmevne primere korupcije. Podjetje je pod drobnogledom in preiskavah zaradi domnevne vpletenosti podjetja v različne politične kampanje.