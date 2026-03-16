Tujina

Black Cube: razvpita obveščevalna služba, znana kot 'zasebni Mossad'

Ljubljana , 16. 03. 2026 12.15

Avtor:
A.K.
Izraelska obveščevalna služba

Black Cube je zasebna obveščevalna agencija s sedežem v Tel Avivu, ki so jo leta 2010 ustanovili nekdanji izraelski obveščevalci, med njimi Dan Zorello in Avi Yanus. Znana je kot 'zasebni Mossad', ki deluje v več kot 75 državah. Deluje tako, da ustvari fiktivna podjetja, potem poišče tarčo, ki jo kontaktirajo agenti z lažno identiteto, potem pa na skrivaj snemajo sestanke.

22. decembra lani naj bi se predstavnika izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestala s predsednikom SDS Janezom Janšo. Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah, trdijo v Inštitutu Osmi marec.

Kdo stoji za to obveščevalno službo in kako ta deluje?

Black Cube je zasebna obveščevalna agencija s sedežem v Tel Avivu, ki so jo leta 2010 ustanovili nekdanji izraelski obveščevalni častniki, vključno z Danom Zorello, Avijem Yanusom in Gioro Eilandom. Znana je kot 'zasebni Mossad', poroča Financial Times. Specializirana je za zbiranje dokazov, sledenje premoženja in odkrivanje nepravilnosti v zvezi s kaznivimi dejanji, podkupovanjem in korupcijo.

Izraelska agenta Black Cube
FOTO: POP TV

Pomagali tudi Harveyju Weinsteinu

Obveščevalno podjetje, ki ima pisarne v Tel Avivu, Londonu, Madridu in Singapurju, je pritegnilo pozornost zaradi svojega dela za kontroverzne stranke. Na spletni strani podjetja piše, da 'zmaga ni vse – je edina stvar'.

Znana je bila predvsem zaradi uporabe tajnih agentov z lažnimi identitetami, na primer leta 2017 za pomoč Harveyju Weinsteinu pri zatiranju obtožb o spolnih napadih. Weinstein je podjetje najel leta 2016, ko je želel ovreči obtožbe o spolnih napadih, ki jih je zagrešil. Leta 2016 so operativci organizacije Black Cube v Romuniji vdrli v e-poštne račune sodelavcev protikorupcijske tožilke Laure Codruta Kovesi. Najeto je bilo, da bi zbralo 'kompromitirajoče' gradivo o vodji romunskega protikorupcijskega urada, to pa je tudi edini primer, da so bili operativci Black Cuba tudi obsojeni.

Kot je na novinarski konferenci povedal raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić, je bil eden od obsojenih v tem primeru tudi Dan Zorella – torej eden od ljudi, ki so se, kot so razkrili, znašli v Ljubljani. Dobil je 35-mesečno pogojno kazen.

Preberi še Agenti Black Cube večkrat v Ljubljani: 'Pred vilo jih je pričakal Janša'

Delovali so tudi v nekaterih odmevnih primerih, kot je iskanje obveščevalnih podatkov med pandemijo covida-19 za odkrivanje goljufivih dobaviteljev zdravil.

Leta 2021 je Adrian Leppard, nekdanji policist, ki se je pridružil svetovalnemu odboru podjetja Black Cube, dejal, da podjetje v skladu z novimi etičnimi pravili ne bo več prevzemalo primerov, ki vključujejo spolno nadlegovanje, ali primerov strank, ki so kriminalci. Leppard je izpostavil, da podjetje spoštuje zakonodajo v vsaki državi, v kateri deluje, in ne uporablja več spornih kibernetskih tehnik, kot je računalniško vdiranje.

Hude nevihte pestijo dele ZDA, možnost tornadov

Vojna proti Iranu – kam pelje?

Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Parazit
