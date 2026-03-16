Black Cube: razvpita obveščevalna služba, znana kot 'zasebni Mossad'

22. decembra lani naj bi se predstavnika izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestala s predsednikom SDS Janezom Janšo . Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah, trdijo v Inštitutu Osmi marec.

Black Cube je zasebna obveščevalna agencija s sedežem v Tel Avivu, ki so jo leta 2010 ustanovili nekdanji izraelski obveščevalni častniki, vključno z Danom Zorello, Avijem Yanusom in Gioro Eilandom . Znana je kot 'zasebni Mossad', poroča Financial Times . Specializirana je za zbiranje dokazov, sledenje premoženja in odkrivanje nepravilnosti v zvezi s kaznivimi dejanji, podkupovanjem in korupcijo.

Obveščevalno podjetje, ki ima pisarne v Tel Avivu, Londonu, Madridu in Singapurju, je pritegnilo pozornost zaradi svojega dela za kontroverzne stranke. Na spletni strani podjetja piše, da 'zmaga ni vse – je edina stvar'.

Znana je bila predvsem zaradi uporabe tajnih agentov z lažnimi identitetami, na primer leta 2017 za pomoč Harveyju Weinsteinu pri zatiranju obtožb o spolnih napadih. Weinstein je podjetje najel leta 2016, ko je želel ovreči obtožbe o spolnih napadih, ki jih je zagrešil. Leta 2016 so operativci organizacije Black Cube v Romuniji vdrli v e-poštne račune sodelavcev protikorupcijske tožilke Laure Codruta Kovesi. Najeto je bilo, da bi zbralo 'kompromitirajoče' gradivo o vodji romunskega protikorupcijskega urada, to pa je tudi edini primer, da so bili operativci Black Cuba tudi obsojeni.

Kot je na novinarski konferenci povedal raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić, je bil eden od obsojenih v tem primeru tudi Dan Zorella – torej eden od ljudi, ki so se, kot so razkrili, znašli v Ljubljani. Dobil je 35-mesečno pogojno kazen.