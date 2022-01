Blair se bo proti ekstremizmu in ksenofobiji boril s Kurzem

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz se bo bolj dejavno angažiral v boju proti ekstremizmu, rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji. Skupaj z nekdanjim britanskim premierjem Tonyjem Blairom, ki je na čelu že nekaj let, bo namreč postal častni sopredsedujoči Evropskemu svetu za strpnost in spravo (ECTR), je sporočil vodja Evropskega judovskega kongresa Moše Kantor. Kurz je bil že kot avstrijski kancler močan zagovornik Izraela in oster nasprotnik sovraštva do Judov, toda hkrati je nasprotoval tudi sprejetju večjega števila beguncev iz Afganistana. V omenjenemu svetu sicer sedi tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan.

icon-expand Sebastian Kurz in Tony Blair bosta združila moči. FOTO: Dreamstime Novico o imenovanju je potrdil tudi Kurz, ki pravi, da si šteje v veliko čast, da se bo pridružil tako "pomembni organizaciji, ki se bori proti ekstremizmu in za večjo strpnost v Evropi". Zagotovil je, da iz prve roke ve, kako resno voditelji jemljejo delo ETCR-ja pri oblikovanju politik v boju proti rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji. Omenjenemu svetu bo Kurz sopredsedoval skupaj z Blairom, ki je na tem položaju od leta 2015. V upravnem odboru te organizacije, ki jo je leta 2008 ustanovil Evropski judovski kongres, pa sedijo tudi drugi pomembni politiki. Denimo nekdanji španski premier Jose Maria Aznar, njegov švedski kolega Göran Persson, nekdanja makedonska prva dama Vilma Trajkovska, pa tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, kaže seznam članov sveta, objavljen na uradni spletni strani. ECTR velja predvsem za organizacijo, ki bdi nad dejanji držav in drugih mednarodnih akterjev na področju antisemitizma in rasizma, ponuja pa tudi praktične rešitve, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. PREBERI ŠE Kurz pomahal politiki v slovo, umika se po rojstvu sina Nasprotoval sprejetju prosilcev za azil Toda imenovanje Kurza bi se lahko izkazalo za sporno, piše tiskovna agencija Retuers, ki je spomnila, da je leta 2017 šel v koalicijo s stranko svobodnjakov, ki goreče nasprotuje priseljevanju in s tem tlakoval pot, da je Avstrija takrat postala edina zahodnoevropska država s skrajno desnico v vladi. Ko je zasedal kanclerski stolček, pa je nasprotoval tudi temu, da bi Avstrija sprejela prosilce za azil iz uničenega begunskega taborišča v Grčiji, enako stališče je lani zavzel tudi v primeru beguncev iz Afganistana, potem ko so tam talibani prevzeli oblast. Kurz je bil kot avstrijski kancler sicer močan zagovornik Izraela in oster nasprotnik sovraštva do Judov. Lani je bil 35-letnik sicer prisiljen v odstop zaradi obtožb o korupciji, nato pa je sporočil, da je sprejel službo pri ameriškem investitorju Petru Thielu, sicer gorečemu podporniku bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.