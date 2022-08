Blair: Vojna v Ukrajini povezala Zahod, za soočanje z izzivi ključna enotnost

Ruska agresija na Ukrajino je nesprejemljiva in šokantna, a je povezala Evropo, katere del je tudi Velika Britanija, je na Blejskem strateškem forumu dejal nekdanji britanski premier Blair. Pred Evropo so težki časi, v katerih bo enotnost Zahoda zelo pomembna, politični voditelji pa bodo morali ponuditi jasne odgovore.

Tony Blair, ki je britansko vlado vodil deset let v obdobju od leta 1997 do 2007, je v posebnem pogovoru na Blejskem strateškem forumu (BSF) med drugim spregovoril tako o vojni v Ukrajini in njenih posledicah kot tudi posledicah brexita za Veliko Britanijo. Največji geopolitični izziv za Evropo je po njegovih besedah Kitajska. Za Zahod pa bo ob teh izzivih ključnega pomena enotnost, je dejal in opozoril, da evropskim voditeljem primanjkuje dolgoročne strategije.

Rusija v tej vojni ne bo zmagala, saj je ruski predsednik Vladimir Putin podcenil tako Ukrajino kot Zahod. "Ta agresija ne bo uspela," je dejal Blair, saj bo Evropa po njegovem prepričanju držala skupaj. Putina je nekdanji britanski premier, ki je zdaj izvršni predsednik Inštituta za globalne spremembe, prvič srečal leta 2000, ko se je zdelo, da bo novi ruski predsednik partner Zahoda. V Sankt Peterburgu je tedaj govoril o posodobitvi ruskega gospodarstva in modernizaciji Rusije. Vendar pa se je z leti od teh ciljev odmaknil in se usmeril v nacionalistično in populistično politiko.

icon-expand Blejski strateški forum FOTO: Bobo

Živimo v časih, ko ljudje potrebujejo racionalne in jasne odločitve; če teh ni, pridejo na oblast populisti, je opozoril. Če se želimo zoperstaviti populizmom, pa potrebujemo odločitev o tem, kakšna naj bo politika 21 stoletja. "Politični voditelji morajo (...) imeti načrt, saj je ena od slabosti zahodnega oblikovanja politik odsotnost dolgoročnega razmišljanja in strategije," je opozoril Blair. Poleg sodelavcev politični voditelji za uresničevanje načrtov potrebujejo tudi čas, saj je za izvedbo dolgoročnih načrtov potrebnih 15 do 20 let konsistentne politike. A kdo od voditeljev je na položaju tako dolgo, je opozoril. Velika Britanija bo morala po brexitu, ki ga Blair obžaluje, med drugim urediti trgovinske odnose z EU. Izrazil je upanje, da bo novi premier ali premierka pri tem uspešen oziroma uspešna. Lahko spremenimo naše politične ali pravne odnose z Evropo, vendar pa geografije ni mogoče spremeniti, Velika Britanija je del Evrope, je poudaril.