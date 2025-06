Voda nad vasjo počasi odteka, pogrešanega moškega še niso našli

V zadnjih dneh so bile ocene o tem, koliko materiala je zdrsnilo v dolino, različne. Zadnja primerjava 3D posnetkov in posnetkov, ki so nastali pred dvema tednoma, kaže, da je Blatten pokopalo devet milijonov kubičnih metrov materiala, od tega tri milijone kubičnih metrov ledu in šest milijonov kubičnih metrov kamenja in skal, je v nedeljo povedal Raphaël Mayoraz iz oddelka za naravne nesreče v kantonu Valais.

Kdaj bo stekla sanacija, še ni znano. Glavna težava namreč ostaja, ker je plaz zasul več kot dva kilometra rečne struge. Obstajala je velika nevarnost poplav in poplavnega vala, a si je voda kmalu utrla novo pot in že počasi odteka, tudi nivo novonastalega jezera nad plazom se počasi znižuje. Težava ostaja, ker je naneseni material izjemno nestabilen, bojijo se tudi, da bi voda nenadoma začela odtekati drugam.

Zaenkrat tudi z jezom pod vasjo še lahko nadzorujejo pretok reke.

Reševalne službe tudi s pomočjo helikopterjev sicer dvigujejo in odstranjujejo drevesna debla, ki bi lahko ovirala pretok vode, saj si s težko mehanizacijo na mehak nanesen material še ne upajo, poroča SRF. Medtem pogrešanega starejšega moškega še vedno niso našli.