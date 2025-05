Alpsko vasico bi lahko pokopal ogromen plaz, evakuirali tudi živali

Alpski vasici Blatten v Švici grozi, da jo bo pokopal obsežen zemeljski plaz. Že prejšnji teden so za okoli 300 prebivalcev vasice odredili evakuacijo, na seznam za evakuacijo pa so dodali tudi živino, ki so jo na varno premestili tudi s pomočjo helikopterja. Plaz se proti vasici vsak dan pomakne za vsaj dva metra.

Poleg ljudi so evakuirali še 190 ovac, 20 kuncev in 26 krav, med njimi poškodovano kravo Loni, ki so jo na varno odnesli s pomočjo helikopterja.

Plaz se sicer vsak dan proti vasici pomakne za od 2,5 do 3,5 metra in občasno v dolino zdrsnejo tudi večje skale in led. Vasica leži v ozki dolini, obdana z visokimi hribi in gorami, zato je priljubljena tudi med turisti. Z gore Bietschhorn, z nadmorsko višino skoraj 4000 metrov, je proti dolini že zgrmelo okoli 1,5 milijona kubičnih metrov kamenja, so ugotovili geologi. Gmota se je ustavila v bližini potoka ob vasici. A glavna nevarnost se še vedno zadržuje nad vasico, saj ji grozi, da bi jo lahko zasulo do 3,5 milijona kubičnih metrov kamenja. "V najslabšem primeru bi lahko z gore zgrmelo do pet milijonov kubičnih metrov kamenja," je o najslabšem možnem scenariju prejšnji teden za Euronews povedal Alban Brigger z oddelka za naravne nesreče kantona Valais.

Kdaj se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove, še ni znano, saj imajo lokalne oblasti velike težave že s signalom pri zagotavljanju sistema za spremljanje premikanja plazu. Trenutno za spremljanje razmer uporabljajo tudi satelitske posnetke, poroča Swissinfo.

