Bleščeč spektakel 'morskih iskric' očaral obiskovalce plaže

Obiskovalci plaž v Melbournu so ta teden ob plaži St Kilda doživeli čarobni prizor bioluminiscenčnih alg. Richard Pensak, morski biolog, je v nedeljo v vodi opazil svetlo rožnat oblak in takoj vedel, kaj je to. Ko se je po temi vrnil na plažo, so se množice že zbrale in uživale v prelepem in bleščečem spektaklu, pripoveduje za Guardian. Bioluminiscenčne alge so redek, a ne tako neobičajen prizor v zalivu Port Phillip.
- FOTO: Profimedia
Naravni pojav, znan tudi kot morske iskrice ali rdeča plima, povzroča alga, imenovana noctiluca scintillans: lepa na pogled, vendar lahko zaradi visoke ravni amoniaka in zmanjšanja ravni kisika v vodi povzroča tveganje za morsko življenje, pojasnjuje. Ta čarobni pojav, ki so ga prvič opazili v Sydneyju leta 1860, je od devetdesetih let prejšnjega stoletja namreč v vse bolj toplejših vodah Avstralije zaradi naraščajoče temperature oceana postal vse pogostejši. Bioluminiscenčne alge, ki so jih prvič dokumentirali v pristanišču Sydney leta 1860, so od devetdesetih let prejšnjega stoletja postale veliko pogostejši pojav v avstralskih vodah, zlasti v Sydneyju in Tasmaniji, je še dodal.
Profesorica Shauna Murray, strokovnjakinja za alge in morska biologinja na Tehnološki univerzi v Sydneyju, je za Guardian povedala, da imajo te alge posebne beljakovine, imenovane luciferaza, ki omogočajo, da ponoči sveti.
