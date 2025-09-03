Svetli način
Tujina

Bleščeč spektakel 'morskih iskric' očaral obiskovalce plaže

Sydney , 03. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Obiskovalci plaže St Kilda v Melbournu so bili priča izjemnemu naravnemu pojavu: bioluminiscenci, ki jo je povzročila posebna vrsta alg Alga noctiluca scintillans. Ta ponoči sveti in se zaradi segrevanja oceanov vedno pogosteje pojavlja ob avstralski obali.

Obiskovalci plaž v Melbournu so ta teden ob plaži St Kilda doživeli čarobni prizor bioluminiscenčnih alg. Richard Pensak, morski biolog, je v nedeljo v vodi opazil svetlo rožnat oblak in takoj vedel, kaj je to. Ko se je po temi vrnil na plažo, so se množice že zbrale in uživale v prelepem in bleščečem spektaklu, pripoveduje za Guardian. Bioluminiscenčne alge so redek, a ne tako neobičajen prizor v zalivu Port Phillip. 

Naravni pojav, znan tudi kot morske iskrice ali rdeča plima, povzroča alga, imenovana noctiluca scintillans: lepa na pogled, vendar lahko zaradi visoke ravni amoniaka in zmanjšanja ravni kisika v vodi povzroča tveganje za morsko življenje, pojasnjuje. Ta čarobni pojav, ki so ga prvič opazili v Sydneyju leta 1860, je od devetdesetih let prejšnjega stoletja namreč v vse bolj toplejših vodah Avstralije zaradi naraščajoče temperature oceana postal vse pogostejši. Bioluminiscenčne alge, ki so jih prvič dokumentirali v pristanišču Sydney leta 1860, so od devetdesetih let prejšnjega stoletja postale veliko pogostejši pojav v avstralskih vodah, zlasti v Sydneyju in Tasmaniji, je še dodal. 

Bioluminiscenca v Avstraliji FOTO: Profimedia

Profesorica Shauna Murray, strokovnjakinja za alge in morska biologinja na Tehnološki univerzi v Sydneyju, je za Guardian povedala, da imajo te alge posebne beljakovine, imenovane luciferaza, ki omogočajo, da ponoči sveti. 

