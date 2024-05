Blinken Džinpinga opozoril glede Filipinov, Rusije in Tajvana

ZDA in Kitajska morata biti partnerici, ne tekmici, je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v Pekingu dejal kitajski predsednik Ši Džinping. Poudaril je nujnost razrešitve številnih vprašanj med njima in predlagal tri glavna načela tega procesa – vzajemno spoštovanje, mirno sobivanje in sodelovanje v korist vseh.

OGLAS

Po besedah kitajskega voditelja je Zemlja dovolj velika za razvoj in blaginjo tako Kitajske kot ZDA. "Še vedno pa je treba rešiti številna vprašanja," je poudaril in predlagal tri glavna načela tega procesa – vzajemno spoštovanje, mirno sobivanje in sodelovanje, ki bo koristilo vsem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je po navedbah kitajske državne televizije CCTV ocenil, da sta državi sicer od novembrskega srečanja med njim in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom dosegli določen pozitiven napredek. "Kitajska bi bila zadovoljna, če bi videla samozavestne in odprte, uspešne in razvijajoče se ZDA," je dejal Ši.

Antony Blinken na obisku pri Ši Džinpingu FOTO: AP icon-expand

Izrazil je upanje, da bodo tudi ZDA pozitivno gledale na razvoj Kitajske. "Ko bo ta temeljni problem rešen (...) se bodo odnosi resnično stabilizirali, izboljšali in napredovali," je dodal. Poudaril je še, da morata obe strani "ostati zvesti svojim besedam". Prvi mož ameriške diplomacije je v izjavi po srečanju dejal, da se morata Kitajska in ZDA še naprej jasno pogovarjati o razlikah, da bi se izognili nesporazumom. Kot je dejal, si ZDA želijo, da bi kitajsko gospodarstvo raslo, vendar je pomembno, kako bo raslo, poroča britanski BBC. Šija je opozoril na asertivne poteze Pekinga v okolici Filipinov in ponovil zavezanost ZDA obrambi otoške države. "Jasno sem povedal, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za umiritev napetosti, vendar naše obrambne zaveze do Filipinov ostajajo železne," je dejal Blinken in dejanja Kitajske v Južnokitajskem morju označil za nevarna. V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu je ocenil, da bi Kitajska lahko igrala konstruktivno vlogo pri zmanjševanju napetosti in izogibanju širšemu konfliktu v regiji, med drugim s svojim vplivom na Iran. Na srečanju naj bi naslovil tudi kitajsko podporo Rusiji, vendar konkretnih podrobnosti o tem ni podal.

Antony Blinken in Ši Džinping FOTO: AP icon-expand