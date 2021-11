Blinken izrazil zaskrbljenost zaradi pritiska Pekinga na Tajvan

"Peking je pozval, naj se vključi v smiseln dialog za reševanje vprašanja ožine na miren način in na način, ki je skladen z željami in najboljšimi interesi prebivalcev Tajvana," so sporočili z zunanjega ministrstva.

Blinken je poudaril prizadevanja ZDA za mir in stabilnost v Tajvanski ožini ter izrazil zaskrbljenost zaradi nenehnega vojaškega, diplomatskega in gospodarskega pritiska Kitajske na Tajvan, je sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price .

S kitajskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da je Vang ZDA posvaril pred dejanji, ki bi jih lahko razlagali kot podporo neodvisnosti Tajvana. "Vsako sprenevedanje ali podpora prizadevanjem za tajvansko neodvisnost škodi miru v Tajvanski ožini," je opozoril kitajski zunanji minister.

Vang je v odgovor na "nedavne napačne besede in dejanja Washingtona" pojasnil stališče Kitajske glede tajvanskega vprašanja, so sporočili. "Tako zgodovina kot sedanjost sta v celoti dokazala, da je neodvisnost Tajvana največja grožnja miru in stabilnosti v Tajvanski ožini," je v izjavi navedel Wang.

Blinkna je pozval k prenehanju pošiljanja napačnih signalov Tajvanu, če želijo ZDA resnično ohraniti mir v Tajvanski ožini.

Predsednika ZDA in Kitajske Joseph Biden in Či Jinping se bosta v ponedeljek zvečer sestala na virtualnem vrhu, na katerem bosta skušala pokrpati načete odnose med državama in se dogovoriti za sodelovanje na področjih skupnega interesa. Naraščanje napetosti med ZDA in Kitajsko skrbi ves svet, vendar pa sta se državi na podnebni konferenci v Glasgowu nekoliko presenetljivo uspeli dogovoriti za okrepitev sodelovanja v prizadevanjih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.