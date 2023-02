Blinken: Kitajska se za incident z vohunskim balonom ni opravičila

" Rekel sem mu, da je to nesprejemljivo in se takšno neodgovorno ravnanje ne sme nikoli več ponoviti," pa je dejal Blinken.

Opravičila kitajskega kolega Vang Jija ni dočakal. Vang je namreč vnovič zanikal, da bi šlo za vohunski balon. " ZDA je pozval, naj spremenijo smer ter priznajo in popravijo škodo, ki jo je njihova pretirana uporaba moči povzročila odnosom med Kitajsko in ZDA, " je poročala kitajska tiskovna agencija Šinhua.

"Lahko vam povem, da je bila to priložnost, da zelo jasno in zelo neposredno spregovorimo o dejstvu, da je Kitajska poslala vohunski balon nad naše ozemlje, s čimer je kršila našo suverenost in mednarodno pravo ," je v intervjuju za NBC News povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

To je bilo prvo srečanje najvišjih diplomatov ZDA in Kitajske, potem ko so ameriške sile nad svojim ozemljem sestrelile kitajski vohunski balon.

Ameriški uradniki menijo, da Kitajska Rusiji nudi vojaško pomoč v ukrajinski vojni

Blinken je izrazil tudi zaskrbljenost, da Kitajska pomaga Rusiji pri vojni v Ukrajini. Kitajskega kolega je posvaril, da bi to imelo "resne posledice" v njihovih odnosih. NBC News je namreč v soboto ekskluzivno poročal, da ameriški uradniki verjamejo, da Kitajska Rusiji pri vojni v Ukrajini zagotavlja vojaško pomoč. Podrobnosti niso želeli navesti, vendar bi ta pomoč lahko vključevala opremo za spomladansko ofenzivo, kot so uniforme ali celo neprebojni jopiči.

"Zelo smo zaskrbljeni, da Kitajska razmišlja o zagotavljanju podpore Rusiji pri njeni agresiji na Ukrajino," je dejal Blinken. "Jasno sem mu povedal, da bi imelo to resne posledice v naših odnosih. To je tudi nekaj, kar je predsednik Biden povedal predsedniku Šiju ob več priložnostih."

Vangu je dejal, da bi morale med Kitajsko in ZDA obstajati odprte komunikacijske linije. "To je nekaj, kar svet pričakuje od nas – pričakujejo, da bomo odgovorno ohranjali odnose, zato je pomembno, da imamo priložnost za to nocoj tukaj v Münchnu."

Blinken je ob tem še izpostavil, da ZDA niso edina država, ki je bila tarča kitajskih vohunskih balonov. "V zadnjih letih so ti baloni preleteli več kot 40 držav," je dejal.

Kot je znano, so se diplomatske napetosti med ZDA in Kitajsko povečale, odkar so ZDA ob obali Južne Karoline sestrelile, kot pravijo, vohunski balon. Balon, ki je nad ZDA lebdel osem dni, je imel več anten, ki bi lahko zbirale obveščevalne signale, izdelovalec balona pa ima povezave s kitajsko vojsko, je po poročanju NBC News poročal višji uradnik State Departmenta. ZDA do zdaj še niso slišale kitajske verodostojne razlage in trdno stojijo za svojo oceno, da je šlo za vohunski balon.