Blinken na obisk k Zelenskemu, ruska vojska okrepila svoje položaje

Teme pogovorov bodo tudi dolgoročne varnostne zaveze in tekoče delo za podporo ukrajinskemu gospodarskemu okrevanju. Ameriški državni sekretar želi ob tem poudariti zavezanost ZDA suverenosti, ozemeljski celovitosti in demokraciji Ukrajine.

Blinken se bo v Kijevu med drugim srečal z zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo , s katerim naj bi razpravljal o razmerah na bojišču ter vplivu nove varnostne in gospodarske pomoči ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

A le nekaj dni pred Blinknovim prihodom je ukrajinski vrhovni general dejal, da so razmere v severozahodni regiji Harkov "znatno poslabšale", Rusija pa trdi, da je zavzela še štiri vasi, piše BBC.

Ameriški kongres je konec aprila odobril več kot 60 milijard dolarjev vreden paket pomoči Ukrajini. Prejšnji teden pa je ameriška vlada napovedala nov paket vojaške pomoči Kijevu v vrednosti okoli 400 milijonov dolarjev. Ta med drugim vključuje strelivo za zračni obrambni sistem patriot, raketne sisteme himars s strelivom ter protiletalske rakete stinger in topniško strelivo.

To je Blinknov četrti obisk v Kijevu po februarju 2022, ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino. Ta se trenutno sooča z novo rusko ofenzivo na severovzhodu države, ruske sile pa so dosegle več pomembnih napredkov.

A kot trdijo ameriški uradniki, bo treba na pomoč počakati še nekaj časa. Nekaj dodatne podpore je sicer že na bojišču, vendar velik del še čaka. Zahodne obveščevalne službe menijo, da želi Rusija izkoristiti to časovno vrzel, da bi še okrepila zračne in kopenske napade na Ukrajino.

Namestnik tiskovnega predstavnika ameriškega zunanjega ministrstva Vedant Patel je potrdil, da bo Rusija v Harkovu najverjetneje napredovala, še posebej v prihodnjih tednih, vendar ZDA ne pričakujejo "večjih prelomov". "Sčasoma bosta dodatni pritok ameriške pomoči in stalna podpora partnerjev Ukrajini omogočila, da se bo še naprej upirala tovrstni agresiji," je dejal Patel.

Po besedah guvernerja Harkovske oblasti Olega Sinegubova pa je Rusija še razširila napad na severozahodno ukrajinsko regijo in napadla nova območja. Kot je dejal, so iz Vovčanska in okolice umaknili okoli 5700 ljudi, preostale prebivalce mesta, približno 300 ljudi, pa je pozval k odhodu. Kanal na Telegramu, DeepState, ki je blizu ukrajinski vojski, je sporočil, da je Rusija zavzela ozemlje v velikosti približno 100 kvadratnih kilometrov.

Rusko obrambno ministrstvo pa je medtem sporočilo, da je njihova vojska izboljšala taktične položaje v bližini štirih naselij v regiji Harkov – Vesele, Neskučne, Vovčansk in Lipci.