Blinken opozoril: Zdaj je zadnji čas za prekinitev ognja v Gazi

Je res zdaj zadnji čas za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi? Takega mnenja je ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se je podal na nujno misijo na Bližnji vzhod le nekaj dni po tem, ko so posredniki, vključno z ZDA, izrazili optimizem, da je dogovor blizu. Vendar je to malo verjetno, saj je Hamas izrazil nezadovoljstvo, Izrael pa je dejal, da ni pripravljen na kompromis na vseh področjih.

Potovanje Blinkena na Bližnji vzhod se je odvilo le nekaj dni pred novimi pogovori, ki naj bi ta teden potekali v Egiptu, in sredi velikih bojazni, da se bo konflikt razširil v širšo regionalno vojno, potem ko so bili ubiti vodilni poveljniki Hamasa in Hezbolaha. "To je odločilen trenutek, verjetno najboljša in tudi zadnja priložnost, da talce vrnemo domov, da dosežemo prekinitev ognja in vse usmerimo na boljšo pot k trajnemu miru in varnosti," je opozoril Blinken ob začetku pogovorov z izraelskim predsednikom Isakom Hercogom v Tel Avivu.

Antony Blinken in Isak Hercog v Tel Avivu FOTO: AP icon-expand

In kot pravi, je zdaj tudi pravi čas, da se zagotovi, da nihče ne bo vplival na te morebitne uspešne pogovore. "Zato si prizadevamo zagotoviti, da ne bo prišlo do stopnjevanja, da ne bo provokacij, da ne bo ukrepov, ki bi nas na kakršen koli način oddaljili od uresničitve tega dogovora, ali pa da bi se konflikt stopnjeval na drugih mestih in z večjo intenzivnostjo." Herzog se je Blinkenu zahvalil in izrazil obžalovanje zaradi vrste nedavnih napadov na Izraelce. "To je način, kako živimo te dni," je dejal. "Obkroženi smo s terorizmom z vseh koncev sveta, mi pa se borimo nazaj kot odporen in močen narod." In med tem časom, ko poteka torej "bitka proti terozimu", je v Gazi umrlo več kot 40.000 Palestincev, skoraj dva milijona ljudi je razseljenih in se soočajo s humanitarno krizo, poroča Al Jazeera.

Posredniki se bodo ta teden ponovno sestali v Kairu, da bi poskušali zagotoviti prekinitev ognja. Blinken bo v Egipt odpotoval v torek, potem ko bo danes zaključil svoj postanek v Izraelu, kjer se bo srečal še s premierjem Benjaminom Netanjahujem in obrambnim ministrom Joavom Galantom. Konec prejšnjega tedna so tri države, Egipt, Katar in ZDA poročale o napredku pri dogovoru, v skladu s katerim bi Izrael ustavil večino vojaških operacij v Gazi in v zameno za izpustitev talcev izpustil številne palestinske zapornike, piše AP. In tik preden je Blinken priletel v Tel Aviv, je Netanjahu na seji vlade povedal, da obstajajo področja, na katerih je Izrael lahko prilagodljiv, vendar obstajajo tudi področja, na katerih ne bo. "Vodimo pogajanja in ne scenarij, v katerem samo dajemo in dajemo," je poudaril.