Blinken prevzel vodenje State Departmenta: najprej dvignil moralo zaposlenim

Blinken sicer ne bo posegal v nekatere poteze Trumpove vlade, ki so najbolj razburjale svet, kot je priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela. Politika do Kitajske bo še naprej ostra, čeprav manj muhasta in nepredvidljiva, s tako imenovanimi Abrahamovi sporazumi med Izraelom in nekaterimi arabskimi državami, pa ni nič narobe tudi za novo vlado ZDA.

ZDA se bodo pod Bidnom pridružile svetu na drug način, to je tisti, ki ga svet pozna od prej pred Trumpom - sodelovanje z zavezniki in žuganje nasprotnikom.

"Svet želi videti, ali lahko pozdravimo našo državo. Želijo videti, ali lahko vodimo s primerom in ali bomo dali pomen diplomaciji z zavezniki in partnerji pri soočanju z izzivi kot so pandemija, podnebne spremembe, gospodarska kriza, grožnje demokracijam, boj za rasno pravičnost in nevarnost, ki jo za nas, zaveznike in globalno stabilnost predstavljajo tekmeci in nasprotniki," je dejal.

Blinken je po torkovi prisegi dvignil telefon in med drugim klical kolege v Mehiko, Kanado, Južno Korejo in Japonsko."Svet potrebuje ameriško vodstvo, saj lažje rešuje težave, če so ZDA prisotne. Amerika ima še vedno največ zmogljivosti za mobilizacijo drugih držav za skupno dobro," je dejal Blinken, ki je nasledil malodušno hišo.

Prvi Trumpov zunanji minister je bil direktor naftne multinacionalke, ki ni imel zveze z diplomacijo, čeprav malce več kot Trump, ki je Rexa Tillersona odpustil na Twitterju, ker se ni strinjal z nekaterimi najbolj skrajnimi potezami. Sledil mu je nekdanji konservativni kongresnikMike Pompeo, s katerim pa se je Trump izjemno dobro ujel.

Tillersonu in Pompeu je bilo skupno to, da sta pustošila po State Departmentu z varčevalnimi ukrepi in bolj kot strokovnost, znanje in izkušnje nagrajevala lojalnost Trumpu. Namesto Trumpovih državnih sekretarjev so zaposlene v State Departmentu potem vzeli v bran senatorji obeh strank.

"Ena največjih značilnosti naše diplomacije je bila nestrankarstvo. Služite demokratskim in republikanskim predsednikom, ker dajete na prvo mesto državo. Vse, kar želimo od vas, je, da služite ZDA, ustavi in predsedniku po svojih najboljših močeh. Vem, da boste,"je zaposlenim dejal Blinken.