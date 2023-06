Blinken prispel na Kitajsko: za 'pomiritev' napetosti med državama

"Blinken se bo srečal z visokimi kitajskimi uradniki, s katerimi bo razpravljal o pomenu ohranjanja odprtih komunikacijskih poti za odgovorno upravljanje odnosov med ZDA in Kitajsko. Dotaknil se bo tudi dvostranskih problematičnih vprašanj, globalnih in regionalnih zadev ter morebitnega sodelovanja pri skupnih izzivih," so v četrtkovi napovedi obiska zapisali pri ameriškem State Departmentu.

Vodja ameriške diplomacije je že v četrtek v telefonskem pogovoru s kitajskim kolegom Qin Gangom izpostavil potrebo po ohranjanju odprtih kanalov komuniciranja, Qin pa je opozoril na težave in izzive, s katerimi se državi soočata v medsebojnih odnosih.

Blinken naj bi z obiskom želel pomiriti številne napetosti med Kitajsko in ZDA, ki segajo od kitajskega stališča do ruske agresije v Ukrajini prek trgovinske vojne med državama in njunega udejstvovanja v indijsko-pacifiški regiji do statusa otoka Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja.