Blinken v odgovoru Rusiji izrazil podporo politiki odprtih vrat zveze Nato

"Ohranili bomo načelo odprtih vrat Nata. K temu smo se zavezali," je novinarjem dejal Blinken in dodal, da je Washington v pismu ruski vladi izrisal resno diplomatsko pot za rešitev spora glede Ukrajine.

"Jasno smo dali vedeti, da obstajajo nekatera načela, ki jih nameravamo ohraniti in obraniti, vključno s suverenostjo in ozemeljsko celovitostjo Ukrajine ter pravico držav, da si same izberejo varnostne dogovore in zavezništva," je dejal Blinken.