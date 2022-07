Blinken v pogovoru z Lavrovom skušal doseči zamenjavo ujetnikov

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino po telefonu govoril z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Skušal ga je predvsem prepričati, naj sprejme ameriško ponudbo za zamenjavo ujetnikov, a Lavrov se glede tega ni izjasnil. Bi pa naj sogovornika pozval k vrnitvi k tihi diplomaciji.

"Imela sva odkrit pogovor. Na Kremelj sem pritiskal, da sprejme močan predlog, ki smo ga podali. Ne morem pa vam povedati, ali so zadeve zdaj bolj ali manj verjetne. Pomembno je, da je to slišal," je novinarjem povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Sergej Lavrov izjav za medije ni dajal, so pa iz Kremlja sporočili, da je ameriškemu kolegu v pogovoru predlagal, da bi se bilo glede morebitne izmenjave ujetnikov bolje vrniti k tihi diplomaciji. ZDA želijo sicer nazaj poslovneža in nekdanjega marinca Paula Whelana, ki je v Rusiji zaprt od leta 2018, in košarkarico Brittney Griner, ki so jo aretirali letos. Ameriški mediji so poročali, da naj bi bile ZDA pripravljene Rusom v zameno vrniti obsojenega trgovca z orožjem Viktorja Buta.

icon-expand Viktor But FOTO: Reuters

Rusi želijo še izpustitev Vadima Krasikova Predstavniki ruske vlade so zahtevali, da se nekdanji polkovnik domače vohunske agencije, ki je bil lani v Nemčiji obsojen zaradi umora, doda k predlogu ZDA za zamenjavo zloglasnega trgovca z orožjem za Brittney Griner in Paula Whelana, je za CNN povedalo več virov, ki so bili seznanjeni z razpravami. Rusi so v začetku tega meseca prek neuradnega zalednega kanala, ki ga uporablja vohunska agencija, ZDA sporočili, da želijo poleg Viktorja Buta še izpustitev Vadima Krasikova, so povedali viri. Krasikov je bil decembra obsojen na dosmrtni zapor za umor nekdanjega čečenskega borca Zelimkhana "Tornike" Khangoshvilija v berlinskem Kleiner Tiergartnu leta 2019. Prošnja je problematična iz več razlogov, poroča CNN, med drugim zato, ker je Krasikov še vedno v nemškem priporu. Vendar pa so ameriški uradniki, ki poudarjajo, kako odločno si Bidnova administracija prizadeva Grinerjevo in Whelanovo vrniti v ZDA, na tihem poizvedovali pri Nemcih, ali bi bili pripravljeni v izmenjavo vključiti tudi Krasikova, je za CNN povedal nemški vladni vir. Čeprav zahteva ni bila posredovana po uradni poti, ima FSB obsežne pristojnosti in je osrednji del ruskega varnostnega aparata. Ruski predsednik Vladimir Putin je bil znan po tem, da je delal za njeno mogočno predhodnico, KGB. Uradnik državnega oddelka je za CNN povedal, "da ne bodo javno komentirali nobenih špekulacij, da bi ohranili najboljše možnosti za uspešen izid".

icon-expand Antony Blinken FOTO: AP