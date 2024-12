Bliskovit padec Alepa, rusko letalstvo z zračno ofenzivo nad upornike

Sirska vojska se je umaknila iz mesta Alep, nad katerim so nadzor v večji meri prevzeli borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki, ki nasprotujejo vladavini predsednika Bašarja al Asada. Ta je v soboto napovedal protiofenzivo in zmago sirske vojske nad uporniki s pomočjo zaveznikov. Rusko letalstvo silovito bombardira položaje upornikov, poročajo o večjem številu mrtvih in ranjenih. Asadu pomoč obljubljata tako Iran kot Hezbolah ter celo Kurdi.