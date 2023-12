Bliskovit udar aktivistov: sloviti beneški kanal obarvan v 'strupeno' zeleno

Protestniki iz skupine Extinction Rebellion, ki so s pomočjo vrvi viseli z mostu Rialto nad beneškim kanalom, so izobesili tudi transparent z napisom: "COP28: Medtem ko se vlada pogovarja, mi visimo na nitki." Vodo v kanalu so s sicer neškodljivim barvilom ob tem spremenili v fluorescentno zeleno barvo.

A to ni bila edina takšna akcija okoljskih protestnikov. Aktivisti so namreč obarvali tudi reke nekaterih drugih glavnih italijanskih mest; poleg Benetk še Rima, Milana, Torina, Bologne. S tem so obsodili še en politični neuspeh COP28 in svetovnih vlad v boju proti podnebni krizi, poroča Reuters.

"Medtem ko se vlade pogovarjajo, štejemo škodo in žrtve nenehnih poplav in požarov," so izpostavili v izjavi ter zagotovili, da se bodo reke v le nekaj urah razbarvale in vrnile v svoje prvotno stanje.