Bliskovito izsledili moškega, ki je sredi Zagreba žalil tujega dostavljavca hrane

Hitra akcija policistov, moškega aretirali v manj kot 24 urah

Policisti so hitro, v manj kot 24 urah, odkrili identiteto moškega, ki je širil sovražni govor. Na skrivaj so ga pričakali na naslovu bivanja in ga takoj, ko se je prikazal pri vratih, aretirali. Preiskali so tudi njegovo stanovanje. Ko je 34-letnik med aretacijo opazil fotografe, je začel korakati in vpiti nacistični pozdrav. Kot pišejo hrvaški mediji, mu grozi tri leta zapora.

Jutarnji.hr je kontaktiral mamo moškega, ki je povedala, da je v šoku in da o tem ne more govoriti. Soseda ga je označila za črno ovco, zaradi katere trpi celotna družina.

Hrvaška varuhinja človekovih pravic Tena Šimonović Einwalter je obsodila posnetek z družbenih omrežij, ki ga je označila za nesprejemljivega. Javne osebnosti in politike je pozvala, naj obsodijo takšno dejanje, da bi ljudi s podobnimi izkušnjami spodbudili k prijavi takšnih dejanj.