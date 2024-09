Stanje sveta je nevzdržno - tako generalni sekretar ZN Antonio Guterres ob začetku razprave svetovnih voditeljev 79. zasedanja Generalne skupščine ZN. Vstopili smo v dobo epskih sprememb, kjer se svet sooča z izzivi, ki presegajo vse, kar smo kdajkoli poznali, je ocenil, saj se geopolitične delitve poglabljajo, širijo se vojne, podnebne spremembe za so vse izrazitejše. Vseeno meni, da so izzivi, s katerimi se soočamo - rešljivi.

Antonio Guterres FOTO: AP icon-expand

"Svet je v vrtincu," je ocenil. "Bližamo se nepredstavljivemu – sodu smodnika, ki grozi, da bo zajel svet." Poudaril je, da je letos leto, ko gre polovica človeštva na volitve – in to bo vplivalo na vse človeštvo. "V tem vrtincu stojim pred vami prepričan o dveh prevladujočih resnicah. Prvič, stanje našega sveta je nevzdržno. Ne moremo več tako. In drugič, izzivi, s katerimi se soočamo, so rešljivi." Toda to po njegovem od nas zahteva, da zagotovimo, da mehanizmi mednarodnega reševanja problemov dejansko rešujejo probleme. In zato se je treba soočiti s tremi glavnimi dejavniki - nekaznovanostjo, neenakostjo in negotovostjo. Ti svetovi nekaznovanosti, neenakosti in negotovosti so povezani in trčijo, je opozoril. "Raven nekaznovanosti v svetu je politično neopravičljiva in moralno nevzdržna. Danes vse več vlad in drugih meni, da lahko počjejo, kar želijo. Lahko teptajo mednarodno pravo. Lahko kršijo Ustanovno listino Združenih narodov. Lahko si zatiskajo oči pred mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah ali odločitvami mednarodnih sodišč. Lahko vtikajo nos v mednarodno humanitarno pravo. Lahko napadejo drugo državo, opustošijo celotne družbe ali popolnoma zanemarjajo blaginjo svojih ljudi. In nič se ne bo zgodilo." Poudaril je, da to dobo nekaznovanosti vidimo povsod -- na Bližnjem vzhodu, v srcu Evrope, na Afriškem rogu in drugod.

Opozoril je, da se vojna v Ukrajini širi brez znakov popuščanja, ceno pa plačujejo civilisti. "Čas je za pravičen mir na podlagi Ustanovne listine ZN, mednarodnega prava in resolucij ZN." Medtem je Gaza nočna mora, ki grozi, da bo s seboj odnesla celotno regijo, je poudaril. "Vse bi nas moralo skrbeti stopnjevanje. Libanon je na robu. Prebivalci Libanona – prebivalci Izraela – in prebivalci sveta – si ne morejo privoščiti, da bi Libanon postal še ena Gaza." "Bodimo jasni. Nič ne more opravičiti gnusnih terorističnih dejanj, ki jih je izvedel Hamas 7. oktobra, ali jemanja talcev – oboje sem že večkrat obsodil. In nič ne more opravičiti kolektivnega kaznovanja palestinskega ljudstva. Hitrost in obseg ubijanja in uničenja v Gazi sta nekaj, česar še nisem videl v letih, ko sem generalni sekretar. Več kot 200 naših zaposlenih je bilo ubitih, mnogi s svojimi družinami." Po njegovem se mora mednarodna skupnost mobilizirati za takojšnjo prekinitev ognja, takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev ter začetek nepovratnega procesa k rešitvi dveh držav. Kajti - kaj je alternativa, se je vprašal. "Kako bi lahko svet sprejel prihodnost ene države, v kateri bi bilo vključeno veliko število Palestincev brez kakršne koli svobode, pravic ali dostojanstva?"