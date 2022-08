Bližnje srečanje ruske in italijanske mornarice v Jadranskem morju

Načelnik štaba obrambnih sil Italije admiral Cavo Dragone je v intervjuju za italijansko La Repubblico povedal, da so v jadransko morje v preteklih dneh in tednih vplule tri ladje ruske vojne mornarice - križarka, rušilec in vohunska ladja. Italijanska mornarica je ruske premike spremljala s tremi fregatami in podmornico.

V Jadranskem morju sicer operira tudi ameriška letalonosilka USS Harry S. Truman (CVN-75), ki je del bojne skupine, ki je sredi decembra lani v Sredozemsko morje prispela na daljšo nalogo. Po besedah admirala Cava Dragone so v jadransko morje vpluli rušilec Admiral Tribuc (783), vohunska ladja Vasilij Nikitič Tatiščev (SSV231) ter križarka Varjag (011). Medtem se je frigata Admiral Grigorovič nahajala v Jonskem morju. icon-expand Ruska raketna križarka Varjag med operacijami v Siriji FOTO: AP Kot je povedal načelnik štaba italijanskih obrambnih sil, je nato italijanska mornarica angažirala fregate Bergamini, Marceglia in Libeccio ter podmornico Longobardo, ki so spremljale ruske premike v mednarodnih vodah. Pri nadzorovanju ruskih bojnih ladij so sodelovala tudi italijanska in ameriška letala. Po besedah Dragone so ruske enote že zapustile Jadransko morje, trenutno pljujejo v Jonskem morju.