Blizu Bergama globoko v jami ujeta speleologinja

Po podatkih reševalnih služb je v soboto raziskovala doslej neznani del jame, ko je med spuščanjem v ozek predor izgubila oporo in zdrsnila nekaj metrov navzdol. Drugi člani ekipe so takoj obvestili reševalce, ki so se takoj odzvali. Na kraju nesreče sta tudi dva zdravnika, poročajo italijanski mediji.

Kraj nesreče je od vhoda v jamo oddaljen približno štiri ure hoje, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. V nedeljo zvečer so reševalci ponesrečenko pripeljali do točke, kjer so v jami postavili ogrevan bazni tabor, danes pa se bodo skušali z nosili prebiti skozi najožji del jame. Pred tem so z eksplozivom že razširili nekatere še posebej ozke prehode.