Tanker Med Emre, ki je pod malteško zastavo plul iz Algecirasa na jugu Španije v Barcelono, je po navedbah reševalne službe potonil kakih 25 navtičnih milj (okoli 46 kilometrov) severovzhodno od priljubljenega turističnega otoka Ibiza.

Sedemnajstčlansko posadko so rešili, vendar so kasneje v bolnišnici na otoku potrdili, da je en človek umrl. Šest članov posadke je utrpelo lažje poškodbe predvsem zaradi podhladitve.

Španska reševalna služba je na območje napotila ladjo in letalo, ki ugotavljata morebitno okoljsko škodo.