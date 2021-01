Blizu Kapitola prijeli moškega s 500 kosi streliva

Na skrajno desnih forumih na družbenih omrežjih so po poročanju ameriških medijev za danes pozvali "k oboroženemu pohodu na vse prestolnice zveznih držav".

Zvezni preiskovalni urad FBI je že pred dnevi opozoril na možnost nasilnih protestov v vseh prestolnicah zveznih držav, zato so njihovi guvernerji razglasili izredne razmere in zaprli prestolnice za javnost.

Demonstracije v podporo Trumpu bi od danes lahko potekale v vseh prestolnicah, tako da so že v preteklem tednu varnost okrepili v prestolnicah zveznih držav od Atlante v Georgii do Sacramenta v Kaliforniji. Še posebej je varnost okrepljena v Washingtonu, kjer bo v sredo potekala inavguracija. Tu za varnost skrbi 20.000 pripadnikov nacionalne garde in več tisoč policistov. Poslopje kongresa je zavarovano z dva metra visoko železno in žičnato ograjo.

Včeraj so v Washingtonu prijeli močno oboroženega moškega na nadzorni točki blizu Kapitola. Moškega iz Virginije Wesleyja Allena Beelerja so aretirali, ker je želel na močno varovano območje priti s ponarejeno dovolilnico za udeležbo na inavguraciji. Ugotovili so, da ima pri sebi poleg pištole tudi več kot 500 kosov streliva. V soboto ga je sodnik pustil na prostost in odredil, da ne sme v Washington. Beeler je trdil, da se je zmotil na poti na delo blizu Kapitola, kjer je varnostnik za neko zasebno podjetje.

Oblasti se želijo izogniti ponovitvi smrtonosnega nasilja Trumpovih privržencev ob vdoru na Kapitol 6. januarja, ki je zahtevalo pet življenj in zaradi katerega so pretekli teden v predstavniškem domu kongresa izglasovali ustavno obtožbo Trumpa. Ta je že sporočil, da se inavguracije Bidna ne bo udeležil.