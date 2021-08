Blizu Kapitola sumljivo vozilo, poteka preiskava

Vrhovno sodišče, pisarne in Kongresna knjižnica v ameriški prestolnici so bili evakuirani, potem ko je moški v tovornjaku, parkiranem pred knjižnico, dejal, da ima eksploziv, so sporočili predstavniki kapitolske policije.

Tiskovna predstavnica republikanskega nacionalnega odbora je dejala, da so bile evakuirane tudi bližnje pisarne RNC. Preiskovalci so za NBC News dejali, da v vozilu niso videli ničesar, kar bi spominjalo na eksploziv. Povedali pa so tudi, da je voznik trdil, da ima eksploziv, in da ima v rokah detonator. Moški naj bi sicer komuniciral s preiskovalci. icon-expand Ameriški kongres FOTO: Thinkstock V preiskavi sodelujejo glavni urad FBI Washington, prav tako pa tudi agenti Urada za alkohol, tobak in strelno orožje. Kongres je trenutno na poletnem premoru, Bela hiša pa budno spremlja dogajanje. Policisti so ljudi zaprosili, naj se ne zadržujejo v bližini območja, kjer poteka preiskava.