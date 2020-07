Blizu Krka opazili drugo največjo žival na svetu – brazdastega kita

Si predstavljate, da dopustujete na hrvaški obali, se sprehajate po plaži in naenkrat v morju, le nekaj deset metrov stran, zagledate kita? Na točno takšen prizor je naletel kopalec v bližini kraja Omišalj na otoku Krk. "Še sreča, da sem imel pri sebi telefon, da sem ga lahko posnel, sicer mi nihče ne bi verjel," zdaj z nasmehom pripoveduje Goran Mehanović , ki je kratek posnetek veličastne živali v Jadranskem morju objavil na Facebooku.

"Mislim, da iz mojega glasu v videu slišite, kako sem bil navdušen. Čista sreča, da sem ob pravem času gledal v pravo smer in da se je odločil še enkrat vdihniti pred potopom," je za hrvaški portal Bodulija.net povedal Mehanović. Dodal je, da je sprva okleval, ali naj posnetek sploh objavi na spletu, saj ga skrbi, da bi s tem v Omišalj privabil trume radovednežev. Povedal je še, da je navezal stik z zaposlenimi na veterinarski fakulteti in jim posredoval vse podatke v zvezi z dogodkom. "Profesorica Magda Sindičićje po ogledu posnetka dejala, da gre za velikega brazdastega kita," je še razkril Mehanović.

Brazdasti kit, ki je najbližji sorodnik sinjega kita, velja za drugo največjo žival na svetu. V povprečju je dolg okoli 20 metrov, rekorder pa je imel celo 27 metrov. Maso enega kita ocenjujejo na okoli 70 ton. Zgornji del telesa ima sivo-rjav, s spodnje strani je bel. Najlažje se prepozna po nesimetrični obarvani spodnji čeljusti: desna stran je bela, leva je temna.

Brazdasti kiti živijo v vseh svetovnih oceanih in so veliki popotniki: iz severnih morij se selijo v tropske in nato spet nazaj. Tudi v Jadranskem morju je kar redni obiskovalec, je pa res, da redkeje pride tako blizu obale.