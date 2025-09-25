Blizu letališča v Oslu zasegli dron

Z dronom je v sredo zvečer na območju prepovedi letenja nad letališčem v Oslu upravljal okrog 50 let star moški, a letalnik ni vplival na letalski promet, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodja tožilskega oddelka policije Lisa Mari Lokke. Moškega niso pridržali, ga pa bo policija zaslišala, je dodala. Njegove narodnosti ni želela razkriti.

Incident sledi poročilom o več opaženih dronih nad skandinavskimi letališči ta teden, vključno s Koebehavnom in Oslom, zaradi česar je bil ponekod začasno ustavljen promet. Zračni promet nad Oslom so v noči s ponedeljka na torek ustavili za približno tri ure. Preiskava dogodka še poteka, med drugim ugotavljajo, če je šlo dejansko za dron.