Tujina

Blizu letališča v Oslu zasegli dron

Oslo, 25. 09. 2025 14.29 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Po več incidentih s preleti dronov nad letališči na Danskem in Norveškem ta teden je norveška policija blizu letališča v Oslu v sredo zasegla dron, s katerim je upravljal tuj državljan, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Brezpilotni letalnik ni vplival na letalski promet.
Brezpilotni letalnik ni vplival na letalski promet. FOTO: Shutterstock

Z dronom je v sredo zvečer na območju prepovedi letenja nad letališčem v Oslu upravljal okrog 50 let star moški, a letalnik ni vplival na letalski promet, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodja tožilskega oddelka policije Lisa Mari Lokke. Moškega niso pridržali, ga pa bo policija zaslišala, je dodala. Njegove narodnosti ni želela razkriti.

Incident sledi poročilom o več opaženih dronih nad skandinavskimi letališči ta teden, vključno s Koebehavnom in Oslom, zaradi česar je bil ponekod začasno ustavljen promet. Zračni promet nad Oslom so v noči s ponedeljka na torek ustavili za približno tri ure. Preiskava dogodka še poteka, med drugim ugotavljajo, če je šlo dejansko za dron.

Preberi še Nad več danskimi letališči opazili drone: 'To je delo profesionalca'

Kot je dejala Lokke, zaenkrat ne vidijo povezave med temi incidenti in zasegom drona v sredo.

