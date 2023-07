Blizu Los Angelesa strmoglavilo manjše zasebno letalo

Zasebno letalo tipa Cessna C550 je bilo na poti iz Las Vegasa, ko je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah strmoglavilo v bližini letališča French Valley v okrožju Riverside, približno 137 km južno od Los Angelesa. Kot je povedal Elliott Simpson iz ameriške zvezne uprave za letalstvo, je bilo na krovu letala šest odraslih oseb, vse so v nesreči umrle.

Letalo je strmoglavilo okoli 150 metrov od vzletno-pristajalne steze, po tem, ko je skušalo drugič pristati. Letalo je nato na tleh zajel ogenj in ga popolnoma uničil. V času nesreče so bili na območju slabi vremenski pogoji – zaradi megle je bila vidljivost zelo zmanjšana, je povedal Simpson. Oblasti so sicer sprožile preiskavo, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok nesreče.

Gre že za drugo letalsko nesrečo v zadnjih dneh v bližini istega letališča. 4. julija je tam strmoglavilo še eno manjše letalo s štirimi potniki, pri čemer je umrl pilot, trije pa so bili poškodovani, poroča Los Angeles Times.