Blizu Obamove hiše aretirali oboroženega moškega: 'Te luzerje smo obkolili!'

Blizu hiše bivšega predsednika ZDA Baracka Obame so aretirali podpornika njegovega naslednika na čelu države Donalda Trumpa, ki je bil med napadalci na ameriški kongres 6. januarja 2021. Med četrtkovo aretacijo je imel pri sebi v vozilu dve pištoli in 400 kosov streliva, so v petek sporočile ameriške zvezne oblasti. "Te luzerje smo obkolili! Se vidimo v peklu, Podestovi in Obamovi!" je pred tem zapisal na družbenem omrežju.

Zvezni tožilec je v petek na sodišču povedal, da je imel 37-letni Taylor Taranto v kombiju, v katerem je očitno živel, poleg dveh pištol in 400 kosov streliva tudi mačeto. Tarantov kombi je bil v zadnjih tednih parkiran v bližini zapora v Los Angelesu, pojavil pa se je tudi na protestih v podporo drugim obtoženim v zvezi z napadom na kongres, kažejo posnetki na družbenih omrežjih. V Washingtonu je bil, da sprejme ponudbo predsednika predstavniškega doma kongresa Kevina McCarthyja, ki je obtoženim za napad na kongres omogočil pregled posnetkov varnostnih kamer. Taranto je v objavah na družbenih omrežjih priznal, da je 6. januarja vstopil v kongres in se spraševal, zakaj ga niso aretirali. icon-expand Barack Obama FOTO: Profimedia Blizu hiše nekdanjega ameriškega predsednika se je pojavil v četrtek, potem ko je Trump na svoji platformi Truth Social objavil posnetke zaslona, na katerih je bil naveden Obamov naslov. Taranto je Trumpov posnetek potem objavil na svoji strani družbenega medija Telegram. "Te luzerje smo obkolili! Se vidimo v peklu, Podestovi in Obamovi!" je zapisal, pri čemer je mislil tudi na nekdanjega šefa kabineta Bele hiše Johna Podesto. Policija ga je pridržala in v priporu bo do sodnega zaslišanja, ki bo šele v sredo po dnevu neodvisnosti, 4. juliju. V zvezi z napadom na kongres, v katerem je bilo udeleženih več kot 3000 Trumpovih privržencev, je bilo doslej obtoženih več kot 1000 ljudi.