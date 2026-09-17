Blizu Senja potres magnitude 3,6

"Danes, 17. septembra 2026, ob 10.47 je bil zabeležen zmeren potres z epicentrom v bližini mesta Krmpotske Vodice, 14 km severovzhodno od Senja. Magnituda potresa je bila 3,6 po Richterjevi lestvici, intenzivnost v epicentru pa IV–V po lestvici EMS," je sporočila Seizmološka služba Republike Hrvaške.

EMSC je sicer sprva poročal o potresu magnitude 3,3.

Potres je bil zabeležen približno 19 kilometrov vzhodno od Crikvenice in približno 43 kilometrov jugovzhodno od Reke.