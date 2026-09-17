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Blizu Senja potres magnitude 3,6

Zagreb, 17. 09. 2026 11.39 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
potres

Hrvaško obalo je dopoldne stresel potres magnitude 3,6, je sporočila hrvaška seizmološka služba. Epicenter so zabeležili 14 kilometrov severovzhodno od Senja.

"Danes, 17. septembra 2026, ob 10.47 je bil zabeležen zmeren potres z epicentrom v bližini mesta Krmpotske Vodice, 14 km severovzhodno od Senja. Magnituda potresa je bila 3,6 po Richterjevi lestvici, intenzivnost v epicentru pa IV–V po lestvici EMS," je sporočila Seizmološka služba Republike Hrvaške.

EMSC je sicer sprva poročal o potresu magnitude 3,3.

Potres je bil zabeležen približno 19 kilometrov vzhodno od Crikvenice in približno 43 kilometrov jugovzhodno od Reke.

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Za zdaj ni podatkov o morebitni materialni škodi, poroča net.hr.

"Zelo se je treslo," je zapisal prebivalec Senja. Potres se je čutil tudi v Kraljevici: "Kavč in miza sta se stresla".

Prebivalec Njivic na Krku pa je zapisal: "Treslo se je, kot da se bo hiša posedla".

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