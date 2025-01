Blokada Avtokomande še traja: reka luči, pozdravi voznikov in jutranja sosedska kava

24-urna blokada Avtokomande, enega največjih prometnih vozlišč v Beogradu, še vedno traja. Protestniki, ki so se tam zbrali, so peli, plesali kolo, igrali košarko in odbojko, nato pa prespali v šotorih ali spalnih vrečah, ki so jih prinesli s sabo. V jutranjih urah so jim stanovalci iz bližnjih stavb začeli prinašati kavo. "Avtokomanda je nocoj center sveta!" in "Galaksija Avtokomanda!" pišejo uporabniki družbenih omrežij, ki objavljajo fotografije in posnetke nepregledne množice s telefoni v rokah.

V ponedeljek ob 10. uri se je začela 24-urna blokada Avtokomande, enega največjih prometnih vozlišč v Beogradu. Tam se je zbralo na tisoče ljudi – študentov, profesorjev, sindikatov in občanov, ki podpirajo študente v njihovih zahtevah. Pridružili so se jim tudi kmetje s traktorji, motoristi in taksisti.

Vzdušje je bilo pozitivno, protest je potekal brez incidentov. Zbrani so se zabavali po svoje – družili so se, peli in plesali kolo.

Igrali so šah in različne športe, našli so se tudi gostinci, ki so skrbeli, da nihče ni bil lačen.

Tisti, ki so nameravali prenočiti, so si zvečer pripravili odeje, podloge, spalne vreče, stiropor, nekateri pa so s seboj prinesli tudi manjše šotore.

Noč je minila mirno, okoli 5.30 so stanovalci okoliških stavb zbranim začeli prinašati kavo in hrano, poroča novinar portala N1 Srbija.

Na nadvozu so izobešeni transparenti z napisi "Potrobite študentom", "Zahteve neizpolnjene", "Blokada" in številka 15, ki spominja na žrtve nesreče na železniški postaji 1. novembra lani. Vozniki na avtocesti pod vozliščem s trobljenjem pozdravljajo študente, policija pa še naprej varuje vse dovoze do blokiranega križišča.

Na Avtokomandi je ves čas reševalno vozilo, pa tudi cisterna za vodo, veliki zabojniki za smeti in premične sanitarije. Študenti so tudi sami prinesli vrečke za smeti, da bodo pospravili za seboj.

Spomnimo Študentski protesti, ki se jim iz dneva v dan pridružuje več ljudi, potekajo že od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Zahtevajo pojasnila, pa tudi odstop predsednika Aleksandra Vučića. Od vlade zahtevajo objavo celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje, kar naj bi oblasti že storile. Študenti in stroka po drugi strani opozarjajo, da manjka ključna dokumentacija o prenovi, beograjska gradbena fakulteta pa je v soboto objavila tudi, kateri dokumenti še niso dostopni javnosti ali pa so nepopolni. Vučić je nato že v nedeljo pozval pristojne k objavi manjkajoče dokumentacije. "Pozivam vlado, investitorje, izvajalce in tožilstvo, naj predložijo absolutno vse, kar je bilo zahtevano, tudi če nima veliko opraviti s storitvijo kaznivega dejanja," je med drugim sporočil na družbenem omrežju Instagram.

