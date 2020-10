Poljaki v podporo pravicam žensk blokirali ceste: 'To je vojna!'

Peti dan protestov proti razsodbi ustavnega sodišča, ki je uvedlo skoraj popolno prepoved splava, se je na ulicah poljskih mest zbralo na tisoče ljudi. Protestniki so blokirali glavne ceste in krožišča, in sicer v času popoldanske prometne konice.

Protesti so potekali po celotni državi, po poročanju BBC v 50 mestih, organizatorji pa trdijo, da so se nasprotniki odločitve sodišča zbrali v 150 mestih.

Nosili so transparente z gesli v podporo pravicam žensk in pozivali poljsko vlado, naj odstopi. V Krakovu so protestniki skandirali: "To je vojna". V Varšavi so si nekatere protestnice slekle majice in 'zgoraj brez' hodile po avtomobilih.

V nedeljo so se protestniki odpravili pred cerkve, saj je prav poljska Katoliška cerkev z vladajočo stranko Zakon in pravičnost vodilna v prizadevanjih za prepoved splava na Poljskem. Protestniki so nosili napise "Želim si, da bi lahko splavil vlado", na cerkvene zidove pa so pisali grafite, kot je"Ženski pekel". V Krakovu so protestniki pred cerkvijo izobesili črno spodnje perilo, v Lodžu pa so pozivali k ločitvi Cerkve od države.